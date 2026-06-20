Temelleri 1904'te atılan SANKO Holding, tekstil, enerji, ambalaj ile çimento ve yapı malzemeleri başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Üretimden net satışlar baz alınarak hazırlanan 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' araştırmasının 2025 sonuçlarında, SANKO Holding şirketlerinden ÇİMKO Çimento ve Beton Sanayi Ticaret 101'inci, SANKO Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret 250'nci sırada yer aldı.

SANKO Holding şirketleri, üretim kapasiteleri ve satış performanslarıyla listede dikkati çekici başarılara imza attı. Süper Film Ambalaj, sergilediği yüksek performansla listede 2024 yılı sonuçlarına göre 11 sıra yükselerek 295'inci sıraya yerleşti ve konumunu güçlendirdi. Yenilenebilir enerji yatırımlarıyla öne çıkan SANKO Enerji ise 2025'te, geçen yılın sonuçlarına göre listede 2 basamak yükselerek 335'inci sıraya yerleşti.