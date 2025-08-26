BURULAŞ, 1 Eylül 2025 tarihinden itibaren eski tip BursaKartlara bakiye yükleme ve abonman vizeleme işlemlerinin sona ereceğini duyurdu. Kurum, 1 Aralık 2025 itibarıyla da eski teknolojiyle üretilmiş kartların tamamen kullanım dışı bırakılacağını belirterek vatandaşlara yeni nesil kartlara geçiş yapmaları çağrısında bulundu.

Açıklama Geldi

BURULAŞ'tan yapılan son açıklamada, "Yeni Bursakart ile ulaşımda hız, kolaylık ve avantaj seni bekliyor! Hemen kartını yenile, avantajları kaçırma. 1 Eylül 2025 itibarıyla eski nesil kartlara bakiye yükleme ve abonman işlemleri durdurulacaktır. 1 Aralık 2025 itibarıyla ise eski kartlar tamamen kullanıma kapatılacaktır. Detaylı bilgi için çağrı merkezimizi arayabilir, Seyahat Kartları Ofislerimiz ve 5 ayrı Cep Ofisimiz aracılığıyla işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.