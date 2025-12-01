Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel’i ilçede ziyaret etti. Yoğun çalışma temposundan kısa bir mola veren iki başkan, beraberlerindeki heyetle birlikte doğayla iç içe bir ortamda ata binerek stres attı.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, gezinti sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Yenişehir Dereköy sırtlarında, ilçemizin güzel doğasında yağmur eşliğinde Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz ile birlikte at gezintisi yaptık. Çınarönü Muhtarımız Yusuf Ün’ün ev sahipliğinde güzel bir akşam geçirdik" dedi.

Başkanlar, etkinliğin hem moral hem de motivasyon açısından keyifli geçtiğini belirtti.