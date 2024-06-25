Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, BURULAŞ filosuna 5 yeni mikro otobüsün eklenmesini duyurdu. Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ait 2 makam aracının satışıyla elde edilen gelirle bu hamleyi gerçekleştirdiklerini belirtti. "Kamu kaynaklarını halkımızın lehine kullanma çabamızı sürdürüyoruz" diyen Başkan, yeni araçların Bursa'ya hayırlı olmasını diledi.

Bozbry X hesabından yaptığı açıklamada "Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na ait 2 makam aracı için tasarrufa giderek BURULAŞ’ın filosuna 5 yeni mikrobüs kazandırdık. Kamu kaynaklarımızın bundan sonra tamamen halkımızın lehine kullanılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. 5 yeni aracımız Bursa’mıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.