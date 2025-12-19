Yenişehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan ritim kursuna Yenişehirliler yoğun ilgi gösterdi.

Yenişehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ritim kursu, yoğun katılımla çalışmalarını sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, belediye bünyesinde yürütülen ritim kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle bir araya geldi. Her hafta çarşamba günü düzenlenen kursa 110 kursiyer katılırken, çalışmalar eğitmen Osman Aşık’ın rehberliğinde gerçekleştiriliyor. Ritmin coşkusunu hep birlikte yaşayan kursiyerler, hem müziğin temel dinamiklerini öğreniyor hem de keyifli ve verimli vakit geçiriyor. Farklı yaş gruplarından sanatseverlerin bir araya geldiği kurs, sosyal etkileşimi artırmasının yanı sıra kültürel gelişime de önemli katkı sağlıyor.

Kurs ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, kültür ve sanatı toplumun her kesimiyle buluşturmayı önemsediklerini belirterek, "Belediyemiz bünyesinde yürüttüğümüz kültür ve sanat faaliyetleriyle hemşehrilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve bu alandaki gelişimlerini desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.