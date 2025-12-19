Süleymaniye Mahallesinde İnegöl Belediyesi’nin tahsis ettiği arsa üzerinde Sağlık Bakanlığı tarafından Aile Merkezi yapımı sürüyor. 4 hekimin görev alacağı merkez bölgedeki yaklaşık 11 bin kişiye hizmet verebilecek.

İnegöl’de sağlık hizmetlerini geliştirme adına birinci basamak sağlık merkezleri olan Aile Sağlığı Merkezlerinin sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Süleymaniye Mahallesi 1. Ramazan Sokak’ta İnegöl Belediyesi’nin tahsis ettiği arsa üzerinde Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir proje daha yükseliyor. Aile Sağlığı Merkezi olarak hizmet verecek binada 4 hekim görev alacak ve bölgede yaşayan 11 bin dolayında vatandaş buradan hizmet alabilecek.

Toplamda 1290 metrekare kapalı alana sahip merkezin inşaat çalışmaları sürerken; Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak, Mahalle Muhtarı Halim Yiğit, meclis üyeleri ve AK Partili yöneticiler Aile Sağlığı Merkezi çalışmalarını yerinde inceledi.

Yakın zamanda tamamlanıp görevlendirmeleri yapılacak

İnceleme sırasında Aile Sağlığı Merkezine dair açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Süleymaniye Mahallemizde yapımı devam eden Aile Sağlık Merkezimizi incelemeye geldik. Burada çok güzel bir sağlık hizmeti verilecek. Planlarda sağlık alanı olarak belirlediğimiz parseli Sağlık Bakanlığımız da yatırım programına dahil etti. Bugün burada çalışmalar bu aşamaya geldi. Yakın zamanda inşaat çalışmaları tamamlanıp bina teslim edildiğinde İlçe Sağlık Müdürlüğümüz tarafından da görevlendirmeleri yapılıp mahallemizde Aile Hekimlerimiz vatandaşımıza hizmet vermeye başlayacaklar" dedi.

Aile sağlığı merkezi yatırımları sürüyor

Bu yatırımların sağlık hizmetlerinde vatandaşın hemen hastaneye gitmek yerine yakınındaki aile hekimine gelerek danışmasını da kolaylaştıracağını ifade eden Başkan Taban, "Hekimlerimiz mahallemizde bu yatırımla yaygınlaşmış olacak. Başka alanlarda da pek çok yatırım var bu noktada. Ben katkı ve desteği olan Kaymakamımıza, İlçe Sağlık Müdürümüze, mahallelerimizde muhtarlarımıza, meclis üyelerimize ve yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. İnşallah bir an önce açılıp hizmete girmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

İnsanlarımız yanı başlarında sağlık hizmetine kavuşmuş olacak

Kaymakam Eren Arslan ise "Sağlıkta birinci basamak sağlık hizmetlerinin daha da iyileştirilmesi hamlesi doğrultusunda ilçemizde birçok Aile Sağlığı Merkezi yapımını gerek merkezi hükümet gerekse de hayırseverlerimizin destekleriyle yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bu noktada Belediye Başkanımız ve meclisimiz de bizlere destek veriyorlar. Uygun alanları sağlık alanı olarak tahsis ediyorlar. Biz de hem kamu yatırımı hem de hayırseverlerimizin destekleriyle bunları bir bir hayata geçiriyoruz. Bugün de Süleymaniye Mahallemizdeyiz. Mahallemiz şehrimizin en eski ve köklü mahallelerinden biri. İnşallah bu tesis bittiğinde insanlarımız yanı başlarında sağlık hizmetine kavuşmuş olacaklar. Böylece ikinci ve üçüncü basamak hastanelere olan yoğunluk ve baskı da azalmış olacak. Ben bu noktada emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.