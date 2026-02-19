TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Ahmet Demir, okullarında hayata geçirilen eğitim modeline ilişkin açıklamalarda bulundu. Demir, eğitim anlayışlarının yalnızca akademik başarıya değil, öğrencilerin ruhsal ve karakter gelişimine de odaklandığını belirtti.

EĞİTİM ANLAYIŞININ TEMELİ

Demir, eğitimin bir toplumun en temel meselesi olduğunu vurgulayarak, toplumların eğitimle zirveye çıkabileceğini ya da zayıflayabileceğini ifade etti. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu topraklarda güçlü devletlerin kurulmasında sağlam eğitim kurumlarının etkili olduğunu dile getirdi.

Gazâlî, Nizamülmülk, İbn-i Sînâ ve Fârâbî gibi isimlerin ortaya koyduğu eğitim modellerinin uzun yıllar etkili olduğunu belirten Demir, özellikle Tanzimat sonrasında yaşanan değişimlerin eğitim alanında farklı arayışlara yol açtığını söyledi.

PERGEL NAKIŞ MODELİ NEDİR?

Demir, bu yıl Maarif Modeli’nin içini doldurmak amacıyla “Pergel Nakış Modeli”ni uygulamaya aldıklarını kaydetti. Modelin isminin, Bahattin Nakşibend Hazretleri’nden ve Mevlânâ’nın pergel metaforundan esinlendiğini aktardı. Pergel metaforunun bir ayağının merkezde sabit, diğer ayağının ise dünyaya açık olduğunu belirten Demir, eğitim anlayışlarında merkezin Kur’an ve sünnet olduğunu ifade etti. Merkezinin sağlam olması gerektiğini vurgulayan Demir, bu anlayış doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

ÇOKLU ZEKÂ VE BÜTÜNSEL GELİŞİM

Model kapsamında iki temel adım attıklarını dile getiren Demir, ilk olarak öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkaracak çoklu zekâ etkinliklerini başlattıklarını belirtti. Çıkış noktalarının, Kur’an-ı Kerim’de İsra Suresi’nin 84. ayetinde geçen “şakile” kavramı olduğunu ifade etti. Her çocuğun mizacının ve yeteneğinin farklı olduğu gerçeğinden hareketle çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Demir, çoklu zekâ yaklaşımını ruh ve gönül boyutuyla birlikte ele aldıklarını söyledi.

OYUN TEMELLİ EĞİTİM VE ATÖLYELER

Demir, çalışmaların oyun temelli etkinliklerle desteklendiğini belirtti. Peygamber Efendimizin “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız” hadisini ve Mevlânâ’nın çocukların kişiliğinin oyunla şekillendiğine ilişkin anlayışını esas aldıklarını ifade etti. Okulda Okuma Atölyesi, Matematik Atölyesi, Fen Atölyesi, Resim ve Müzik Atölyesi, İngilizce Atölyesi, Din Kültürü Atölyesi ve Yaşam Becerileri Atölyesi açıldığını belirten Demir, öğrencilerin üreterek öğrenmesini hedeflediklerini söyledi. Üretilen çalışmaların her ay sergi salonunda velilere ve öğrencilere sunulduğunu aktardı.

DEĞERLER EĞİTİMİ PROJELERİ

İlkokul döneminde kişilik gelişiminin öncelikli olduğunu ifade eden Demir, Nurettin Topçu’nun eğitim anlayışını esas aldıklarını belirtti. Sevgi, saygı, hürmet, merhamet ve adalet değerlerini “vefa” çatısı altında topladıklarını kaydetti.

Bu kapsamda “Puanım Kadar Değerim Var” ve “Doğruluk Pazarı” projelerini başlattıklarını açıklayan Demir, ilk projede öğrencilerin olumlu davranışları karşılığında puan aldığını ve bu puanları ay sonunda kurulan pazarda kullanabildiğini söyledi. “Doğruluk Pazarı” uygulamasında ise mevsim meyvelerinin kasalar hâlinde yerleştirildiğini, yanına yalnızca bir ödeme kutusu konulduğunu ve öğrencilerin meyvelerini alıp ücretlerini kendilernin bıraktığını belirtti.

AKADEMİK VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR

Demir, “Kitap Dostu” projesi kapsamında Z Kütüphane oluşturduklarını ve öğrencilerin burada kitap okumanın yanı sıra okudukları eserler üzerine sohbet ettiğini ifade etti. “Okulun Gururuyum” projesiyle “Okulun Dahisiyim”, “Okulun Örnek Öğrencisiyim” ve “Okulun Sanatçısıyım” kartları hazırladıklarını söyledi. “Masallarla ve Oyunlarla Değerler Eğitimi” projesini ikinci ve üçüncü sınıflarda uyguladıklarını belirten Demir, değerleri oyun, proje ve performans çalışmalarıyla kalıcı hâle getirmeyi amaçladıklarını aktardı.

“Teneffüste Halay” projesi kapsamında ise her gün bir teneffüste öğrencilerle birlikte halay çektiklerini belirten Demir, kültürel aktarımı ve birlik duygusunu güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen HOBA, ÇEDES ve “Dilimizin Zenginlikleri” projelerinin de okulda uygulandığını kaydeden Demir, okulun öğrenciler için severek gelinen, öğretmenler için huzurlu, veliler için ise güvenli bir ortam sunduğunu ifade etti.