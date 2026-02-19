Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1970 doğumlu Zikri Yavuz’un uzun süredir kayıp olması ve kendisinden herhangi bir iz bulunamaması üzerine açılan davada karar açıklandı. İnegöl 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada, Türk Medeni Kanunu’nun 32. maddesi (gaiplik) kapsamında Zikri Yavuz’un resmen gaip ilan edilmesine hükmedildi.

Mahkeme tarafından yayımlanan ilanda, kararın ilan edildiği tarihten itibaren 7 günün sonunda tebliğ edilmiş kabul edileceği bildirildi. Karara itiraz yolu açık bırakılırken, ilgili tarafların tebliğ tarihinden başlayarak iki hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesi’ne istinaf başvurusu yapabilecekleri ifade edildi.