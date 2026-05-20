Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde seyir halinde olan Halil K.(21) yönetimindeki 16 BUB 366 plakalı motosiklet, Tabakhane sokaktan çıkış yapmakta olan Mustafa M.(26) yönetimindeki 16 AJS 433 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.