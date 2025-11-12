BUSKİ’den yapılan paylaşımda, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi ve civarında 13 Kasım 2025 Çarşamba günü 09.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacağı bildirildi. Aynı gün Nilüfer ilçesi Doğanköy Mahallesi ve çevresinde de 09.00 ile 19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı açıklandı.

BUSKİ tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi ve civarında, 13.11.2025 tarihinde 09.00-18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Saygıdeğer Bursalılara önemle duyurulur.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Doğanköy Mahallesi ve civarında 13.11.2025 tarihinde 09.00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Saygıdeğer Bursalılara önemle duyurulur."