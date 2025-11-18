Toplantıda, kurumun önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı yatırımlar, altyapı projeleri ve taşınmaz satışları gibi başlıklar ele alındı. Başkan Mustafa Bozbey’in yönettiği oturumda, kentin artan su ve altyapı ihtiyaçlarına yönelik yol haritası detaylı biçimde değerlendirildi.

Sunulan bütçe kararnamesine göre BUSKİ’nin 2026 yılı harcama birimlerine toplam 19 milyar TL ödenek ayrıldı. Kurumun aynı yıl için beklenen gelirinin ise yaklaşık 17,7 milyar TL olacağı ifade edildi. Gelir-gider arasındaki 1,3 milyar TL’lik açık, finansmanın ekonomik sınıflandırması kapsamında sağlanacak kaynakla kapatılacak.

Bütçeden en büyük pay, su temini ve altyapı çalışmalarını yürüten teknik birimlere yönlendirildi. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı için 2 milyar 990 milyon TL, Kanalizasyon Dairesi için 1 milyar 120 milyon TL, Planlama Yatırım ve İnşaat Dairesi için 313 milyon 800 bin TL ayrıldı. İşletmeler 1. Bölge Dairesi'ne 1 milyar 560 milyon TL, İşletmeler 2. Bölge Dairesi'ne ise 748 milyon 500 bin TL bütçe tahsis edildi.

Destek ve idari birimlerde ise;

Bilgi İşlem Dairesi 147 milyon 600 bin TL,

Destek Hizmetleri Dairesi 345 milyon 500 bin TL,

İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi 3 milyar 890 milyon TL,

Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi 1 milyar 930 milyon TL,

Strateji Geliştirme Dairesi 2 milyar 340 milyon TL bütçe ile programda yer aldı.

Finansman tablosuna göre BUSKİ’nin 2026 yılı için duyacağı toplam finansman ihtiyacı 1 milyar 300 milyon TL olarak hesaplandı. İç borçlanmanın 73 milyon 200 bin TL azalması öngörülürken, dış borçlanmada 1 milyar 373 milyon TL’lik bir artış beklendiği bildirildi.