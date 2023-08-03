Bursa’daki teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinin rekabetçiliğini artırmak için BUTEXCOMP Projesi kapsamında Tedarik Zinciri Eşleştirme Programı başlatıldı. Programla firmaların ihracat kapasitesinin güçlendirilmesine katkı hedeflendi.BURSA (İGFA) - Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülen Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi Teknik Destek Projesi (BUTEXCOMP) kapsamında Tedarik Zinciri Eşleştirme Programı için tanıtım toplantısı düzenlendi.

Firma temsilcilerinin katıldığı toplantı, Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi ev sahipliğinde (BUTEKOM) gerçekleştirildi.

Teknik tekstil ve kompozit malzeme sektörlerinin geleceğine yön veren bir çalışmaya imza atıldığını kaydeden BUTEKOM Genel Müdürü Murat Kurtlar, “Kesintisiz işleyen iyi bir tedarik süreci, sektörlerin geleceği açısından önemli bir avantaj. En iyi talep tahminlerini yapabilmek, kapasite planlaması, tedarikçi kalite yönetimi ve sipariş karşılamaya sahip olmak her geçen gün daha da önem kazanıyor. Dolayısıyla tedarik zinciri işbirliği, bunları sağlamanın en etkin yolu. BUTEXCOMP kapsamında bu bağlamda yapacağımız çalışmalar çok kıymetli olacak" dedi.

FİRMALARIN İHRACAT KAPASİTESİ GELİŞTİRİLECEK

Tedarik zincirinin; hammadde temininden son kullanıcıya ulaşana kadarki süreci kapsayan kritik bir sistem olduğunu belirten BUTEXCOMP Teknik Destek Uzmanı Serap Gültekin ise, söz konusu program ile KOBİ’lerin eşleştirme yolu ile daha fazla bilgi alışverişinde olmaları gerekiyor. Program ile bu yöndeki gelişime, katma değeri artırmaya katkı sağlayacaklarını söyledi.