Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) 2023-2024 akademik yılı mezuniyet törenleri çerçevesinde Güzel Sanatlar Fakültesi, lisans öğrenimini başarıyla tamamlayarak mezun olmayı başaran öğrencileri için coşkulu bir mezuniyet töreni düzenledi. Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Ali Sait Liman, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Mezuniyet törenlerinin herkes için yeni bir başlangıç duygu ve düşüncesi ile birlikte eskiye dair hüznü bir arada bulundurduğunu söyleyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, "15-25 yaş arası hayatın geri kalanı açısından bir dönemeç. Bu zaman diliminde yapılan tercihler çok önemli. Artık diplomalar tek başına bir anlam ifade etmiyor. Bundan sonra yapacağımız çalışmaların öğrencilerin yaşamlarını biçimlendirmede etkin rol oynayacak. Çalışmaların sanatçı hassasiyeti ve insani değerleri önceleyen bir tutumla sürdürmeleri çok önemli" şeklinde konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Ali Sait Liman, "Güzel Sanatlar Fakültesi 242 kayıtlı öğrenciden şimdiye kadar 402 öğrenci mezun oldu. Bugün resim bölümünden 14, sahne sanatları bölümünde 12 öğrenci bu kervana katılacak. Fakültede akademik, sanatsal ve mesleki açıdan nitelikli, özgün ve çağdaş bir eğitim vizyonu içinde bilimsel ve kültürel değerleri, sanatsal üretimlerine yansıtan sanatçılar yetiştirmeyi ilke edindik. Son yıllarda pandemi, deprem ve benzeri zor şartlara rağmen özverili bir yaklaşım içinde eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürdülmesini sağlayan akademik ve idari personele minnettarız. İlk yıllardan bu güne kadar binbir zahmet ve emekle yetiştirip büyüttüğünüz evlatlarınızı bizlere emant ettiniz ve bu süreçte onları maddi ve manevi olarak desteklemeye yine devam ettiniz. Biz de bu emaneti, sevgili öğrencilerimizi aynı hassasiyetle geleceğe hazırlamaya çalıştık. Onları bilim, kültür ve sanata dair evrensel ve yerel kaynaklar ışığında, mesleki ve sanatsal açıdan duyarlı, erdemli, eleştirel düşünebilen, üretken, başarılı bireyler olarak bugün mezun ediyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirirken siz kıymetli velilerimizin desteklerini her daim hissettik. Bu nedenle mezunlarımız ve Üniveresitemiz adına sizlere şükranlarımı sunuyor, mezuniyet başarısına olan katkılarınızdan dolayı sizleri de kutluyorum” diye konuştu.

Mezun öğrencilere hitap eden Dekan Prof. Ali Sait Liman, "Hayatınızın en güzel yıllarından bir dört yılı burada bizimle paylaştınız. Fakültemizde geçirdiğiniz bu zaman dilimi içinde birilikte çalıştık, birlikte öğrendik, birlikte yorulduk. Güzel işler yaptık, güzel hatıralarımız oldu. Sizler zorlu aşamalardan oluşan yetenek sınavlarını kazanarak başladığınız bu yolculuğu başarıyla tamamlayarak, akademik ve sanatsal anlamda önemli bir mesafe kaydettiniz. Gerek öğrenci gerekse sanatçı olarak, yetenekleriniz ve çabalarınız ile bizlerde de güzel izler bıraktınız. Hocalarınız olarak sizlerle iftihar ediyoruz. Burada edindiğiniz birikimi gelecekte daha üst seviyelere çıkaracağınıza olan inancımız tamdır. Bugün mezuniyet vesilesiyle ayrılacak olsak da Üniversite ve Fakülte olarak her zaman sizlerle iletişim halinde olacağız, ikinci bir aileniz olarak sizleri destekleyeceğiz, başarılarınızla gururlanacağız. Bu duygularla veda ederken, mezuniyetinizi canıgönülden kutluyor; hepinize sağlıklı, huzurlu, onurlu ve mutlu yarınlar diliyorum” dedi.

Fakülte ve bölümlerde dereceye giren öğrencilerin başarı belgesiyle ödüllendirildiği program, katılan tüm öğrencilere diplomalarının verilmesi ve tören sonunda da keplerin atılmasıyla tamamlandı.