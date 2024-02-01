Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), eğitim ve proje işbirliğinin yanı sıra öğrenciler için staj ve istihdam konusunda ortak çalışma yürütülmesi için Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Derneği (GÜMTOB) ile özel bir protokole imza attı.

BUÜ Rektörlük Binası’nda gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç, BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, Prof. Dr. Aylin Poroy, GÜMTOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve akademisyenler katıldı.

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde nitelik artıyor

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Araştırma Üniversitesi vizyonuna yakışacak şekilde yürütülen akademik çalışmaların geliştirilmesi ve toplumsal projelerde aktif rol alınması için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurguladı. Yürütülen Üniversite-Sanayi veya Üniversite-Siad işbirliklerinin kendilerine olumlu anlamda geri dönüş sağladığını belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “İmzaladığımız protokoller sayesinde yüksekokullarımız nezdinde uygulamaya dönük olarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğinin artırılması ve öğrencilerin mezuniyete en iyi şekilde hazırlanmasını sağlıyoruz. Bunun yanı sıra işbirliklerin kendi araştırma ekosistemimize de ciddi katkıları oluyor. Buradan projeler ve Ar-Ge çalışmaları çıkıyor. Bilgiyi veriye dönüştürmek için verdiğimiz çabaların bir karşılık bulduğunu görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. İşbirliği için GÜMTOB yöneticilerine teşekkür ediyor, protokolümüzün hayırlı olmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç ise; “Yaklaşık 40 yıllık bir birliğiz. Üyelerimizin sayısı 252’yi buldu ve toplam 25 bin çalışanımız var. Güney Marmara’nın çatı örgütüyüz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren en büyük sıkıntımızın istihdam sorunu olduğunu söylüyorduk. Bunu çözebilmek için liselerden başlayarak proje işbirlikleri yaptık. Daha sonra üniversitemizle temas kurmaya başladık. Burada öğrencilerimizin isteği ve yöneticilerimizin talebi nedeniyle mevcut istihdam sorunumuzu çözebileceğimizi gördük. En büyük hedefimiz GÜMTOB’u istihdam merkezi haline getirebilmek. Sektör temsilcilerimiz bizleri hemen hemen her gün arıyor ve personel talebinde bulunuyor. Bugün imzalayacağımız protokol hepimizi mutlu ediyor. Birlikte çok kıymetli projeleri hayata geçirebileceğimizi biliyoruz. İşbirliğimiz hayırlara vesile olsun” dedi.

Herkes kazanacak

BUÜ Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın da işbirliğinin iki yönü bulunduğuna işaret ederek; “İlk olarak Prof. Dr. Aylin Poroy hocamızın yürütücüsü olduğu Re-Model projesi çerçevesinde özel bir işbirliği yapacağız. GÜMTOB’a akademik destek vereceğiz, onlardan da devam eden çalışmalara dair destek alacağız. İkinci olarak ise meslek yüksekokullarımızın turizm programlarında eğitim alan öğrencilerimiz için ortak çalışma yürüteceğiz. Gençlerin staj, işyeri uygulama dersleri ve istihdamları konusunda dernek üyeleriyle irtibat halinde olacağız. Sonuç olarak bu protokolden üniversitemiz, derneğimiz ve öğrencilerimiz kazançlı çıkacak. Hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.