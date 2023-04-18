Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) 2022 yılı Web Of Science (WOS) tam makale sıralamasında en fazla yayın yaparak ilk 10’da yer alan akademisyenleri başarılı olmanın sırlarını anlattı. Hedeflere ulaşmak için ilk kuralın disiplinli çalışmak olduğunu vurgulayan akademisyenler, insanlık yararına bilim üretmeye devam edecekleri mesajını verdi.

BUÜ’nün WOS Tam Makale sıralamasında en fazla yayın yapan akademisyenleri açıklandı. Üniversitenin 2022 yılı en fazla tam makale ve diğer makale yayını yapan akademisyenleri toplam 146 Tam Makale katkısında bulundu. Mühendislik Fakültesi’nden 5, Tıp Fakültesi’nden 4 akademisyenin bulunduğu listede Fen-Edebiyat Fakültesi’nden de 1 akademisyen yer aldı.

İlk 3 sıra Mühendislik Fakültesi’nden

WOS 2022 Yılı Başarılı Akademisyenler Listesi sıralamasında 2021 yılında olduğu gibi yeniden Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız ilk sırada yer almayı başardı. Toplam WOS puanı 23, tam makale puanı ise 22 olan Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız bir kez daha liste başı oldu. İkinci sırasında ise toplam WOS puanı 18 ve tam makale puanları 18 Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özgür Yaylı yer aldı. Bu yıl listenin 3’üncü sırasında genç bir akademisyen kendisine yer buldu. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Büşra Uzun, toplam WOS ve tam makale puanlarında 17’ye ulaşarak, listede 3’üncü olmayı başardı.

Toplam WOS ve tam makale puanları sıralamayı belirledi

Sıralamada Fen-Edebiyat Fakültesi’nden yer alan tek akademisyen ise Matematik Bölümü’nde çalışan Dr. Öğr. Ü. Arzu Akbulut da 4’üncü oldu. Akbulut, toplam WOS ve tam makalede 15’er puan aldı. Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Mardani 5’inci sırada kendisine yer buldu. Doç. Dr. Ali Mardani, toplam WOS’da 18, tam makalede ise 14 puana ulaştı. Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel, listede ilk 6 içinde yer aldı. Temel’in toplam WOS puanı 17, tam makale puanı ise 13 oldu. Sıralamadaki bir diğer Tıp Fakültesi akademisyeni ise Doç. Dr. Serkan Turan oldu. Dahili Tıp Bilimleri Öğretim Üyesi olan Turan’ın toplam WOS puanı 14, tam makale puanı ise 13’e ulaştı. Bir üst sıradaki akademisyen gibi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri’nde görev yapan Prof. Dr. Emin Halis Akalın ise listedeki en başarılı 8’inci akademisyen oldu. Akalın, toplam WOS ve tam makale puanlarında 13’e ulaştı.

Sıralamada 9’unculuğu Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güven Özkaya aldı. Temel Tıp Bilimleri’nde görev yapan akademisyen Özkaya’nın toplam WOS puanı 13, tam makale puanı ise 12 olarak açıklandı. Listenin 10’uncu sırasında da Mühendislik Fakültesi’nden Doç. Dr. Betül Sultan Yıldız yer aldı. Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Yıldız’ın toplam WOS ve tam makale puanları 11 oldu.

Başarıya ulaşmanın yollarını anlattılar

Yaptıkları yayınlar ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin ve Türkiye’nin bilimsel gelişimine katkı sunan akademisyenler, kendileriyle gerçekleştirilen röportajda başarıya ulaşmanın yollarını anlattı. Akademik kariyerlerinden başlayarak, odaklandıkları proje içeriklerine kadar tüm süreçleri paylaşan bilim insanları, röportajda genç akademisyenlere de tavsiyelerde bulundu.

Liste hakkında görüşlerini bildiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise; “Dereceye giren akademisyenlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Her birinin başarıları daim olsun. Genç araştırmacılarımızın da bu hocalarını örnek almaları ve bilim yolunda akademik çalışmalara ağırlık vererek yürümelerini temenni ediyorum” açıklamasında bulundu.