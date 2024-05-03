Balıkesir’in Havran İlçesinde "Orman Benim" kampanyasında öğreciler ormanda çevre temizliği yaptı.

İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Aydemir, Çınarlıhan Orman İşletme Şefi Tuğçe Dilşad Akgün, Kocaseyit Orman İşletme Şefi Selahattin Giray, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler, orman köylüleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Kampanya ile ormanların yangınlara karşı direncinin artırılması, toplumda yangına sebebiyet verecek davranışlara karşı bilincin ve temiz orman hassasiyetinin oluşturulması hedeflenmekte.