İzmit’te öğrencilerin ve dar gelirli vatandaşların hem lezzetli hem de hijyenik yemeklere uygun fiyata ulaşabilmesi için başlatılan kent lokantası projesinin ikincisi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde hayata geçirilecek.

Dar gelirli vatandaşların, emeklilerin ve öğrencilerin uygun fiyatlı ve lezzetli yemeğe ulaşabilmeleri amacıyla Gülümse Kafe Fevziye’yi kent lokantasına dönüştüren İzmit Belediyesi, burada 3 çeşit yemeği 40 TL’ye satışa sunuyor. Bu projenin ilgi görmesinin ardından Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in talimatları doğrultusunda ikinci kent lokantası Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde hizmet verecek. 3 çeşit yemeğin 40 TL’ye satışa sunulacağı lokanta için ekipler çalışmalarına hızla devam ediyor. Kent lokantasının kısa sürede hizmete açılması bekleniyor.