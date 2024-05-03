Çanakkale’de hayatını kaybeden CHP’li Biga İl Genel Meclisi Üyesi Levent İrez için cenaze töreni gerçekleştirildi.

Biga İl Genel Meclis Üyesi Levent İrez dün hayatını kaybetti. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nin ardından geçtiğimiz hafta ilk kez toplanan Nisan ayı İl Genel Meclisi toplantılarına katılamayan İrez için Çanakkale İl Özel İdaresi önünde tören gerçekleştirildi.

Cenaze törenine Çanakkale Vali Yardımcısı Hakkı Uzun, CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan, CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, İYİ Parti İl Başkanı Selahattin Yıldızlar, Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı Halil Ertuğrul, il genel meclisi üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan İl Genel Meclis Başkanı Halil Ertuğrul, "Sözün bittiği anlar vardır. Bugün o anlardan biri. Levent abimle bir kere toplantı yaptım. Hiç çalışma fırsatı bulamadım. Ona çok üzülüyorum. Çok güzel işler yapacaktık kendisiyle ama biz İl Genel Meclisi olarak güzel işler yapacağız. O bizi yukarıdan izleyecek. Herkese başsağlığı diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından yapılan dua sonrasında merhum İl Genel Meclisi Üyesi Levent İrez’in cenazesi Biga ilçesine uğurlandı. İrez’in cenazesi Kurşunlu Camii’nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Biga Karaçayır mezarlığında toprağa verilecek.