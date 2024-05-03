Adana’da polisin sahte pasaport üzerine yaptığı incelemede Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki ‘organ ticareti’ şebekesi deşifre oldu. Suriyeli şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığı, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için alıcı İsrailli E.A.M. (28) ve S.A.S.’nin (68) akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiği tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce sağlık turizmi için İsrail’den ülkeye gelen 7 kişinin pasaportunda yaptığı incelemede, 2’sinin sahte olduğunu tespit etti. Adana Havalimanı’ndan alınan güvenlik kameralarından detaylı görüntü ve fotoğraf incelemesi yapan ekipler, İsrailli gibi gösterilen 2 kişinin aslında Suriye uyruklu Z.M.Z. (21) ve A.S. (20) olduğunu tespit etti.

Soruşturma derinleştirildi

Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren polis, Suriye uyruklu şüphelilerin böbreklerini para karşılığı sattığını, nakil işleminin gerçekleşebilmesi için de alıcı İsrailli E.A.M. (28) ve S.A.S.’nin (68) akrabası gibi gösterilerek sahte pasaport düzenlendiğini tespit etti.

Organ ticareti deşifre oldu

Bu bilgiler doğrultusunda ekiplerin başlattığı teknik ve fiziki takibin ardından Türkiye, İsrail ve Suriye üçgenindeki ‘organ ticareti’ şebekesi deşifre oldu.