Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önderliğinde 81 ilde başlayan olan "Benim Ormanım" kampanyası kapsamında "Orman Benim" kampanyası düzenlendi.

Orman yangınlarının önlenmesi ve toplumda bu bilincin oluşturulması amacıyla gerçekleşen etkinlik, Orman İşletmenin belirlediği ormanlık alanda gerçekleşti. Katılımcılar arasında İlçe Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, İlçe Müftüsü Dr. Abdulhamid Pehlivan, Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Tunç, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler yer aldı.

Program, Bandırma Orman İşletme Müdürü Faruk Tuna Yüksek’in açılış konuşmasıyla başladı. Etkinlik kapsamında Bandırma Kemal Pireci Ortaokulu öğrencileri ve protokol mensupları fidan dikimi yaparak çevre temizliği çalışmalarına destek verdiler. Toplanan yaklaşık bir ton çöp, Bandırma Belediyesi Temizlik İşleri Birimi tarafından alındı.

Faruk Tuna Yüksek, kampanya hakkında şunları söyledi: "Bakanlıkça belirlenen strateji doğrultusunda orman yangınlarıyla mücadelede önemli adımlar atıyoruz. Bu kampanya ile ormanların direncini artırarak toplumda yangın bilincini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Amacımız, orman yangınlarının önlenmesi ve çevreye verilecek zararların en aza indirilmesidir. Bu kapsamda orman yangınlarının önlenmesi, yangın sayılarının ve şiddetinin düşürülerek çevreye olan zararların en aza indirilmesi, vatandaşlarda orman yangınlarının çıkmasını önleme bilincinin oluşturulması amacıyla tüm illerde olduğu gibi Bandırma’da da 3 Mayıs Cuma günü saat 10.00’da “Orman Benim” kampanyası gerçekleştirdik. Kampanya, ormanların yangınlara karşı direncinin artırılması ve toplumda yangına sebebiyet verecek davranışlara karşı bilinç oluşturulması amacını da taşıyor"şeklinde konuştu.