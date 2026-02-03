Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) MEYOK Koordinatörlüğü tarafından organize edilen törenle, akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan programlara ve bu sürece katkı sunan akademik-idari personele teşekkür belgeleri takdim edildi.

Rektörlük A Salonunda gerçekleşen programda açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, kalite ve standardizasyon kavramlarının Anadolu topraklarındaki tarihi kökenlerine dikkat çekti. 1502 tarihli Bursa İktisat Kanunnamesi'ni örnek gösteren Çiftci, Türk standartlarının ve müşteri memnuniyeti esaslı yönetim anlayışının bu coğrafyada 500 yılı aşkın bir geçmişi olduğunu hatırlattı. Günümüzde Batı kaynaklı modellerle uygulanan bu kültürün aslında özümüzde var olduğunu belirten Çiftci, üniversite yönetimi olarak akreditasyon süreçlerine her türlü mali ve idari desteği sürdüreceklerini vurgulayarak emek veren tüm personele teşekkür etti.

'Üniversitemiz kalite bilincini pekiştirdi'

Akreditasyon Kurul Başkanı Prof. Dr. Ercan Şimşek ise üniversitenin kalite bilincini artık tamamen pekiştirdiğini ifade etti. Akreditasyonun sürdürülebilir olması gereken bir yolculuk olduğunu belirten Şimşek, ilk dönemlerdeki zorlukların geride kaldığını ve artık sürecin çok daha profesyonel ve hızlı ilerlediğini dile getirdi. Şimşek, bu başarının arkasındaki en büyük gücün üst yönetimin kararlılığı ve hocaların özverili çalışmaları olduğunu sözlerine ekledi.

'Hedef, 2026 sonunda 24 akredite program'

MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın da ulaşılan somut başarılar hakkında bilgi verdi. 2024-2025 yılları itibarıyla 12'si tam, 2'si şartlı olmak üzere toplam 14 programın akredite edildiğini duyuran Taşkın, 2026 yılı sonuna kadar bu sayıyı 24'e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Taşkın, bu sürecin sadece bir belge almaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda üniversite bünyesinde geniş bir mentör kadrosu yetiştirerek kurumsal bir kalite kültürü oluşturduklarını vurguladı.

Törene; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftci ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Akreditasyon Kurul Başkanı Prof. Dr. Ercan Şimşek, MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın ile çok sayıda akademisyen katıldı.