HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, aile hekimliğinde tek tip yazılım uygulamasına geçişin hukuki altyapı tamamlanmadan dayatıldığını belirterek, bu sürecin hekimler açısından ciddi hukuki ve mesleki riskler doğurduğuna dikkat çekti.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, Sağlık Bakanlığı'nın aile hekimliğinde SBABS (tek tip yazılım) uygulamasına geçiş sürecine yönelik eleştiriler ve uyarılarda bulundu. Canlı yayınlanan panelde konuşan Kurban, hukuki altyapısı tamamlanmadan dayatılan sistem değişikliklerinin hekimleri ciddi hukuki ve mesleki risklerle karşı karşıya bıraktığını vurgulayarak, sürecin yalnızca teknik bir yazılım değişikliği olarak ele alınamayacağını; uygulamanın mevzuat, bilgi güvenliği ve serbest piyasa ilkeleri açısından ciddi sorunlar barındırdığını ifade etti.

'Sağlık Bakanlığımızın bu yanlış çalışması mevcut aile hekimliği mevzuatına da uygun değildir'

Kurban, SBABS sürecinin yalnızca teknik yazılım değişikliği olmadığını belirterek, 'Bakanlığımızın AHBS yazılımı bir firmaya aittir ve dolayısıyla çoklu şirketlerin rekabet ortamından uzak bir yapılanmadır. Mevcut durumun bilgi güvenlik sorunu olamaz ve bakanlığımız istese sadece hastamızın, hekimin ve bakanlığın haberi olacak şekilde yüksek güvenlik düzeyine geçilebilir. Sağlık Bakanlığımızın bu yanlış çalışması mevcut aile hekimliği mevzuatına da uygun değildir. Yani hukuki olarak mevzuatın bu çalışma kapsamında düzeltilmediğini görüyoruz' dedi.

Türkiye'nin milli işletim sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyen Kurban, 'Bu olmadan zaten mutlak bilgi güvenliğinden bahsedilemez. Bunun için ise yazılım şirketlerinin desteklenmesi lazım ancak bakanlığın bu tercihi tüm AHBS şirketlerini yok edecek ve belki binden fazla yazılımcı da işsiz kalacaktır. 'Biz hata yaptık' dediklerinde ise oluşturdukları zararın telafisi mümkün olmayacaktır. Tek tip yazılım dayatmasının serbest piyasa ilkelerine aykırı. Bu tekelleşme ve hizmet kalitesinde düşüşü getirecektir. AHBS maliyetini de düşürmeyecek ve bunun faturası birkaç yılda meydana çıkacaktır. Biz her istediklerini aynen yapan AHBS şirketlerini yok edip sonra bunun bir şirkete ihale edilmesini doğru bulmuyoruz' diye konuştu.