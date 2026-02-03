Samsun Üniversitesi Bilgilendirme Toplantısı, basın mensuplarının katılımıyla 19 Mayıs ilçesindeki Ballıca Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın, üniversitenin 18 Mayıs 2018’de kuruluşundan itibaren tütün hangarlarını yeniden işlevlendirerek geçmişle geleceği buluşturan bir anlayış benimsediklerini söyledi. Aydın, 60 hangardan 30’unun kullanıma açıldığını ifade etti. Üniversiteyi şehirle, insanla ve üretimle buluşturmayı hedefleyen "duvarsız üniversite" vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Aydın, son 8 yılda toplam 41 ödül aldıklarını kaydetti.

aştan kağıt üretme projesi

Üniversite–sanayi iş birliğine büyük önem verdiklerini dile getiren Aydın, taştan kağıt üretme projesinin bu anlayışın somut örneklerinden biri olduğunu söyledi. Bir firma ile ortak yürütülen projede akademisyenlerin ciddi mesafe kat ettiğini belirten Aydın, "Taştan kağıt üretme projesi. Hocalarımız bunun üzerinde çalışıyor ve belirli bir aşamaya da geldi. İnşallah kaplama aşamasına geldiler. Ondan sonra da bunun patentini alacaklar ve belki fabrikası kurulacak. Taş var Samsun’da. Kireç taşına benzer bir taş ve bu çok efektif bir şey. Ve normal kağıda göre fiyatı 5’te 1 diyorlar. Kullandığımız kağıt yapmasanız bile karton ambalaj yapabilirsiniz. Bir özelliği de su almıyor. İnşallah bunu başarabilirsek Samsun için de Türkiye içinde olumlu olacak" şeklinde konuştu.

"Canik kampüsünün taşınması söz konusu değil"

Aydın, üniversitenin Canik kampüsünün tamamen Ballıca’ya taşınacağı iddialarına da yanıt vererek, "Burası bizim kampüsümüz. Bizim üniversitemizin bir parçası. Tabii ki orasını da geliştireceğiz. Üniversite şu an 8. yılında. OMÜ mesela 50 yıllık ama hala yeni ihtiyaçları var hala mekan genişliyor. Biz önceliği buraya koyduk. Orayı ihmal ettiğimizden dolayı değil. Kimse olayları başka tarafa çekmesin. Sebebi de şu tasarruf tedbirlerinden dolayı yeni bina yatırımları Cumhurbaşkanlığı onayına gidiyor. Burada da kolay kolay vermiyorlar. Sadece Mehmet Muş bakanımızın yardımıyla şehir hastanesi yanında 15 bin metrekarelik binamızı yapıyoruz. Ama burada hazır hangarlar olduğu için bakım onarım üzerinden bulduğumuz parayı harcamak kolay. Herhangi bir yatırım planına girmiyor. Bütçeden geçirdiğimizde ödenek aldığımızda ya da hayırseverlerden bağış aldığımızda desteği buraya rahat bir şekilde harcıyoruz. Bir de burası kendini göstermeye daha fazla aday. Mesela biz bu hangarları yıkıp yeniden yapsaydık kimse tarafımıza bakmazdı. Herhangi binadan biri olurdu. Ama şimdi bu dönüşüm kendi başına bir hikaye oluşturdu. Ben inanıyorum ki burası yoluna girdikten şartlar iyileştikten sonra oradaki kampüsü de daha iyi hale getirmek noktasında biz de, bizden sonraki yönetimler de çalışacağız. Bu noktada 50 defa söyledim. Canik kampüsü bu üniversitenin bir parçasıdır. Canik’in buraya tamamen taşınması söz konusu değildir" diye konuştu.