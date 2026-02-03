Son dönemde Avrupa ülkelerinde gıda fiyatları yeniden yükselişe geçti. Özellikle temel tüketim ürünlerinde görülen artış, market alışverişi yapan vatandaşların ilk fark ettiği kalemler arasında yer aldı. Aynı ürünü kısa süre önce alan tüketiciler, yeni fiyatları görünce şaşkınlık yaşadı.

EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Uzmanlara göre fiyat artışları en çok; Et ve et ürünleri, Süt, peynir ve tereyağı, unlu mamuller, sebze ve meyve grubunda hissediliyor.

Bazı ülkelerde bu ürünlerdeki yıllık artış oranlarının genel enflasyonun üzerine çıktığı belirtiliyor.

NEDEN BU KADAR HIZLI ARTTI?

Fiyatlardaki yükselişin arkasında birden fazla neden bulunuyor. Enerji maliyetlerindeki artış, tarımda kullanılan gübre ve yem fiyatları, lojistik giderleri ve iklim koşulları gıda fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, bu maliyetlerin raf fiyatlarına gecikmeli de olsa yansıdığını vurguluyor.

“ZAM YOK” DENİYOR AMA FİŞLER BAŞKA

Resmi verilerde enflasyonun yavaşladığı açıklansa da market alışverişi yapan vatandaşlar için tablo farklı. Aynı ürünün kısa süre içinde daha pahalı hale gelmesi, “zam yok” söylemleriyle fişler arasındaki farkı daha görünür kılıyor.

SIRADA NE VAR?

Ekonomistler, gıda fiyatlarında kısa vadede sert bir düşüş beklemiyor. Özellikle temel ürünlerde fiyatların bir süre daha yüksek seyredeceği ve tüketicinin alışveriş alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalabileceği ifade ediliyor.