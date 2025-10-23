Pınarhisar’ın simge yapılarından Koloğlu İlkokulu, bir asrı aşkın süredir eğitimin ve kültürel mirasın canlı tanığı olarak ayakta duruyor.

1914 yılında, Osmanlının Devleti’nin son dönemlerinde Sultan V. Mehmet Reşat’ın saltanatı sırasında, dönemin Pınarhisar Kaymakamı Sadullah Koloğlu tarafından temeli atılan okul; halkın gönüllü katkılarıyla inşa edildi. Eğitime ve toplumsal gelişmeye büyük önem veren Sadullah Koloğlu, yalnızca bir devlet adamı değil, aynı zamanda halkla el ele vererek ilçeye kalıcı bir eser kazandıran bir öncü olarak anılıyor.

Üç yılda inşasının tamamlanmasının ardından 1917’de eğitime açılan okul, yaklaşık 700 metrekarelik alan üzerinde 2 katlı, 10 sınıflı olarak bugün hâlâ aktif olarak hizmet veriyor. I. Ulusal Mimarlık Akımı’nın taş ve tuğla işçiliğini yansıtan zarif detaylarıyla dikkat çeken bina, dönemin kültürel dokusunu günümüze taşıyor.

Trakya’nın işgal yıllarında bir süre Rum okulu olarak kullanılan asırlık tarihi bina, Cumhuriyet’in ilanından sonra yeniden Türk eğitimine kazandırıldı. 1920’li yıllarda pansiyonlu okul statüsüne geçen Koloğlu İlkokulu, uzun yıllar çevre köylerden gelen öğrencilerin de eğitim aldığı bir merkez hâline geldi.

Tarihi okul, yalnızca bir eğitim yuvası değil; aynı zamanda Sadullah Koloğlu’nun ileri görüşlü vizyonunun ve Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan eğitim mirasının da canlı bir simgesi olarak görülüyor.