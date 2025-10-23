Motosikletli sürücü olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Mudanya Asfaltı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BFP 649 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan kurye C.Ç. (22), kendisine kırmızı ışık yanarken karşıya geçen A.K. isimli yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle A.K. yere yığılırken, motosikletli kurye çarptıktan sonra yoluna devam etti. Olayın ardından Mudanya Emniyetine gidip olayı anlatan sürücü C.Ç (22) iddiaya göre "Çarptığımı ilk başta fark etmedim sonrasında fark edince size geldim" dedi.

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı A.K.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. A.K.'nin entübe edildiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın tanıklarından Tamer Hasırcıoğlu, "Biz markete arkadaşımı ziyarete geldik, içeride oturuyorduk, dışarıdan bir ses geldi. İlk başta park halindeki motorum düştü sandım. Dışarı çıkınca amcayı yerde gördüm, kan vardı. Oradan geçen bir abi, kuryenin çarpıp kaçtığını söyledi. Hemen gelen arabaları durdurduk, üzerinden geçmesinler diye uğraştık. Amcaya çok üzüldük, ambulans geldiğinde durumunun ağır olduğunu söylediler. Allah ailesine sabır versin" dedi.

Bir diğer tanık esnaf Zülküf Özer ise, "Bu bölgede sürekli kazalar meydana geliyor, güvenlik önlemleri ve özellikle kasislerin Mudanya genelinde artırılmasını talep ediyorum. Bu hafta ikinci kez böyle bir olay oluyor" ifadelerini kullandı.

Kazanın ardından motosikletli kurye ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

