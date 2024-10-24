Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) kuruluşunun 50. yılını çok sayıda etkinlikle kutlayacak. Düzenlenen 50. yıl etkinlikleri tanıtım programında, yıl içerisinde gerçekleştirilecek faaliyetlere dair bilgiler verildi.

’Daha büyük hedeflere’ sloganıyla yürütülecek 50. kuruluş yıldönümü etkinlikleri gerçekleştirilen tanıtım programında anlatıldı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı’nın hazır bulunduğu programa Üniversite Senato Üyeleri, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel, basın mensupları ile yüzlerce öğrenci katıldı.

Etkinler yıl boyunca devam edecek

Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi’ndeki tanıtım toplantısı, Devlet Konservatuvarı Çocuk Korosunun İstiklal Marşını söylemesiyle başladı. Daha sonra Rektör Yardımcısı ve 50. Yıl Etkinlikleri Koordinatörü Prof. Dr. Cafer Çiftçi sahneye çıktı. 50. Yıl Etkinlikleri Kurulunun yürüttüğü çalışmalara ve hazırlanan projelere yönelik bilgi paylaşımında bulunan Prof. Dr. Cafer Çiftçi; “Üniversitemiz içerisinde bu faaliyetleri yönetmek hususunda nitelikli bir ekip kurduk. Çalışmalarımızda öncelikle 50. yıla özel bir logo, slogan, şarkı, posta pulu, promosyon ürünler, etkinlik kılavuzu, etkinlik takvimi oluşturduk. Sonrasında özellikle Bursa’nın marka firmalarına ziyaretler gerçekleştirerek bize akademik, sanatsal ve sportif etkinliklerde paydaş olmalarını istedik. Birçok kuruluş sağ olsunlar taleplerimize olumlu yaklaştı. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yıl boyunca onlarca programa ev sahipliği yapacağız. 50. yılımız üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlar getirsin; daha büyük hedeflere” sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Yarım asılık bilgi çınarı

50. Yıl Anı Videosu gösteriminin ardından sahneye BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz geldi. Ankara’daki menfur terör saldırısının kınayarak konuşmasına başlayan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, şehitlere rahmet yaralılara da acil şifalar temennisinde bulundu. Konuşmasına üniversitenin kurulma sürecini özetleyerek devam eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Üniversitemiz artık 50 yaşında. Kurumumuzu yarım asırlık bir bilgi çınarı olarak görüyoruz. Olgun üniversiteler arasında yer almaktayız. Türkiye’nin araştırma kapasitesi olmak üzere fikri, sanatsal dünyasına katkılar veren bir konumdan bahsediyoruz. 50 yıl hem bir olgunluk hem de bir gençlik işaretidir" dedi.

“Bursa’nın Yükseköğretim markasıyız”

Konuşmasında Türkiye’deki 23 araştırma üniversitesi arasında yer aldıklarına da vurgu yapan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bu ligde yer alan üniversiteler arasında tatlı bir rekabetin olduğunu söyledi. Sıralamada yukarılara çıkabilmek için büyük bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Rektör Yılmaz, “Türkiye’de toplam 208 üniversite bulunuyor. Bursa Uludağ Üniversitesi, araştırma üniversitesi olarak 23 üniversite arasında yer aldı. Göreve geldiğimizden beri herkes bu sıralama için güçlü bir destek veriyor. Sadece bir etiket değil dünyadaki daha seçkin üniversitelerin Türkiye’deki ligi olduğu için bu ligde daha üst sıralara doğru yükselmemiz gerekiyor. Gelecek ufkunun bu şehrin bir marka değeri olan markaların yanında hemen akla gelen bir markayız. Ligin içinde güçlü bir şekilde temsil edilmemiz gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Kampüs yeniden ağaçlandırılacak

Üniversitenin 300 binden fazla mezun verdiğine dikkati çeken Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, mezunların birbirinden farklı sektörlerde önemli konumlara geldiğini söyledi. Kampüste yapımı devam eden projelere de değinen Yılmaz, “Kadın ve Çocuk Hastanesi ile Merkezi Dersliklerimizin inşaatlarını kendi bütçemizden sürdürüyoruz. Bunların dışında Organ Nakil Merkezimiz, Diş Hekimliği Binamız ve İleri Teknoloji Laboratuvarımızın da inşaatlarını hayırseverlerimizin bağışlarıyla yapıyoruz. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum” şeklinde konuştu. 30 Haziran’da kampüste meydana gelen yangın faciasına da değinen Rektör Yılmaz; “Yanan ormanların tahliyesi yapıldı. Islah çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürdük ve tamamladık. 11 Kasım’da çok kapsamlı bir ağaçlandırma seferberliği yürüteceğiz. Toplam 5 hektarlık bir alanda projemizi uygulamaya koyacağız. Kampüsümüz yine Bursa’nın akciğerleri olmaya devam edecek” dedi.

Akıllı kampüs uygulaması çalışmaları devam ediyor

Rektör Yılmaz konuşmasında akıllı kampüs uygulamasına dair bilgiler de verdi. Vatandaşın sağlık hizmeti aldığı birimler dışında kalan alanlara kontrollü geçiş getirmek istediklerini aktaran Yılmaz, “Kısa bir dönemde akıllı kampüs adıyla bir uygulamaya başlayacağız. Tıp fakültesi ve Görükle giriş çıkış kısmının serbest olduğu ama fakülteler kısmında kontrollü girişlerin olduğu bir sistem geliştiriyoruz. Kampüs içerisinde yurtlarımız var ve zaman zaman olumsuz görüntülere şahit oluyoruz. Kampüsün genel güvenliği bizim için çok büyük bir önem taşıyor. Bu konuda çok ciddi planlamalar yaptık. Projeler hazırladık. Yakın zamanda bu projeleri tamamlayacak ve kampüsümüzü çok daha güvenli bir konuma getirmek için çalışmalarımızı başlatacağız” açıklamasında bulundu.

Üniversitenin 50. Yıl şarkısının da tanıtıldığı organizasyon, katılımcıların hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi.