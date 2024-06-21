Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), akademik faaliyetlerin geliştirilmesi ve daha fazla nitelikli projenin üretilebilmesi hedefiyle başlattığı çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

BUÜ Ar-Ge Koordinatörlüğü’nün hazırladığı “Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilgilendirme Günleri” etkinliğinde bu alanlarda çalışan akademisyenlerin projeleri dinlendi. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yapılan ve 3 gün süren toplantıya BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftci ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, fakülte dekanları, bölüm başkanları, akademisyenler ve araştırma görevlileri katıldı.

“Araştırma üniversiteleri liginde yükselmeliyiz”

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Araştırma Üniversitesi sıralamasında daha üst sıralara çıkabilmek adına üniversiteyi bölüm bölüm gezmeye devam ettiklerini vurguladı. Tüm akademisyenlerle birebir görüşme yapıldığına ve taleplerin dinlendiğine işaret eden Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “2025 yılında bu ligde bir puanlama yapılacak ve sıralamalar yeniden değerlendirilecek. Hedefimiz daha üst sıralara çıkabilmek ve bu anlamda her türlü puana ihtiyacımız var. Bugüne kadar görüşmelerimiz hep olumlu geçti. Kalan 6 ayı da en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Ar-Ge Koordinatörlüğümüzün düzenlediği bu etkinlikte bölüm bazında hocalarımızı dinleyecek ve aksiyon planlarımızı ona göre şekillendireceğiz. Katılan herkese teşekkür ediyor, etkinliğin hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

BUÜ Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise etkinliği mühendislik, temel ve sağlık bilimleri alanında çalışan akademisyenlerin çalışma alanlarının üniversitedeki tüm birimlere daha iyi tanıtılması amacıyla düzenlediklerini söyledi. Disiplinlerarası çalışma kültürünün yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini de vurgulayan Prof. Dr. Esra Karaca; “Destek imkanlarının yeterince duyurulmaması nedeniyle bugüne kadar ne yazık ki pek çok akademisyenimiz tek başına mücadele etmek zorunda kaldı. Etkinliğe katılarak motivasyon konusunda talepleri olduğunu gösteren tüm hocalarımıza ve araştırmacılarımıza teşekkür ediyoruz. Hocalarımızdan gelen görüşler doğrultusunda fakülteler arasında proje ortaklıklarının kurulmasına yönelik eşleştirmeler yapacağız. İşbirliği için herkese teşekkür ediyor, etkinliğin üniversitemizdeki bilimsel çıktıların artmasına vesile olmasını temenni ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Toplam 3 gün süren etkinlikte Fen, Mühendislik ve Sağlık alanında faaliyet gösteren fakültelerdeki bölüm başkanları yürütülen akademik çalışmalara yönelik sunumlar yaptı. Organizasyonda üniversitenin verdiği desteklerin geniş bir şekilde katılımcılara aktarılırken, akademisyenlerden gelen görüş ve öneriler de değerlendirildi.