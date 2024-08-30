Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle bir mesaj yayımladı.KAYSERİ (İGFA) - Mesajında Türkiye'nin büyük bir devlet olduğunu vurgu yapan Başkan Yalçın, “Büyük devletlerin ödediği bedel de büyük olur. Bu topraklardaki varlık mücadelemiz, Sultan Alparslan'ın Anadolu’yu fethi ile başladı, nice zorluklarla sürdü ve nihayetinde 30 Ağustos Zaferi ile son buldu. Bu bedeli öderken canlarını feda eden geçmişlerimize minnet borçluyuz. Bize bu zaferin gururunu yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.” ifadelerine yer verdi.

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