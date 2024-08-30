Nilüfer Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği "30 Ağustos Gençlik Turnuvası Zafer Kupası", büyük bir heyecana sahne oldu. Üniversite öğrencilerinin katıldığı turnuvada, basketbol ve plaj voleybolu müsabakaları gerçekleştirildi ve takımlar ödüllerini aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı turnuvada gençler, dereceye girebilmek için yoğun bir mücadele sergiledi. Etkinlik, Görükle Spor Parkı'nda yapıldı ve sokak basketbolu ile plaj voleybolu maçları büyük ilgi gördü.

Plaj Voleybolu:

Birincilik: Mechanical (Hangover'ı yenerek)

Mechanical (Hangover'ı yenerek) İkincilik: Hangover

Hangover Üçüncülük: Bonanza Street

Sokak Basketbolu:

Birincilik: Podyum 1of1 (Yalços'u mağlup ederek)

Podyum 1of1 (Yalços'u mağlup ederek) İkincilik: Yalços

Yalços Üçüncülük: Telebatiler

Final maçlarının ardından düzenlenen ödül töreninde, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Belediye Meclis Üyeleri Erdem Erk ve Resul Tarman, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını takdim etti. Ayrıca, kazanan takımlar toplamda 24 bin TL'lik para ödülünün sahibi oldu.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, turnuvaya katılan tüm sporcuları kutladı ve organizasyonda emeği geçen belediye çalışanları ile spor hocalarına teşekkür etti. Şahin, Nilüfer'i kültür, sanat ve sporun merkezi haline getirme hedeflerini vurgulayarak, gelecek yıl etkinliği daha geniş bir katılımla düzenlemeyi planladıklarını belirtti.