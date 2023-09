Çoğu durumda, iyileştirme daha fazla şeyi doğru yapmakla değil, daha az şeyi yanlış yapmakla ilgilidir. Ne demek istediğimi anlamak için Japonya’ya bir yolculuk yapmamız gerekiyor. II. Dünya Savaşı’nı sıralarında Amerika’daki imalat sanayi gelişti. Yıllarca, Amerikan şirketleri, ortalama kalitede birçok ürün üretmelerine rağmen, boyut ve karlılık içinde büyüdüler. Bu et suyu treni 1970’lerde raylardan çıkmaya başladı. Japon firmaları, Amerikalı meslektaşlarını ezmelerine yardımcı olan bir dizi şaşırtıcı değişiklik yaptılar. Bir New Yorker makalesinin dediği gibi… “Japon firmaları“ yalın üretim ”olarak bilinen şeyin önemini vurgulayarak, üretim sürecinden her türlü atığı çalışma alanlarının yeniden tasarlanmasına kadar aralıksız bir şekilde gidermek için işçilerin büküm ve tornalama zamanlarını boşa harcamak zorunda kalmadılar. Sonuç Japon fabrikalarının daha verimli ve Japon ürünlerinin Amerikan fabrikalarından daha güvenilir olmasıydı. 1974 yılında, Amerikan yapımı renkli televizyonlar için servis çağrıları, Japon televizyonlarına göre beş kat daha yaygındı. 1979’a gelindiğinde, Amerikan işçilerinin setlerini monte etmeleri üç kat daha uzun sürdü. ” Kaizen, Yalın Üretim ve Süreç İyileştirme gibi ticari terimler bugün çok yaygındır ve Japon stratejisinin inceliğini parlaklaştırmak kolay olabilir. Burada belirtmek istenilen temel fikir, daha iyi olmaya odaklanmak ile daha da kötüye gitmemek arasındaki farktır. Japon televizyon yapımcıları daha zeki işçiler veya daha iyi materyaller aramadılar, sadece “Aynı ürünü inşa edelim, daha az hata yapalım” dediler. Japon şirketleri, daha büyük, daha iyi veya daha geniş bir ürün yaratarak değil, işe yaramayan şeyleri çıkararak iyileşti.Bu önemli bir ayrımdır ve sadece televizyonlar için değil, her türlü alışkanlıklar, süreçler ve hedefler için geçerlidir.

Süreç İyileştirmenin Yolları

Burada yaptığımız ayrım toplama ile iyileştirme ile çıkarma yoluyla iyileştirme arasındadır. Ek olarak iyileştirme, işe yarayan şeylerden daha fazlasını yapmaya odaklanır: daha hızlı bir araba üretmek, daha güçlü bir hoparlör oluşturmak, daha güçlü bir tablo oluşturmak. Çıkarma ile iyileştirme, işe yaramayan şeylerden daha azını yapmaya odaklanır: hataları ortadan kaldırmak, karmaşıklığı azaltmak ve gereksiz olanı çıkarmak. Bu toplama ve çıkarma kavramları yaşamın birçok alanı için geçerlidir. Bu yaklaşımların birçoğu benzer görünmekle birlikte, aynı değildir. Yukarıdaki beslenme örneğini alın. Sağlıklı yiyecekler yemek ve sağlıksız yiyeceklerden kaçınmak çok benzer görünüyor. Bununla birlikte, ilk durumda, odak noktanız “daha ​​iyi nasıl yenilir”, ikinci durumda “daha ​​kötü nasıl yenilmez” üzerine odaklanır. Bir senaryoda yukarı doğru kovalamaya çalışıyorsunuz, diğerinde de olumsuz tarafı sınırlamaya odaklanıyorsunuz.

Neredeyse dünyadaki her yönetici “daha ​​büyük işler yapmak” istiyor, ancak çok az insan “daha ​​az kötü iş yapmak” istiyor. En yüksek performansları seviyoruz. Her sporcu inanılmaz bir oyun oynamak ister. Her işletme sahibi bir gişe rekorları kıran satış yapmak istiyor. Her yazar en çok satan kitabı başlatmak istiyor. Bir sonraki performans seviyesine olan arzumuz, eğrinin ön ucuna orantısız bir şekilde odaklanmamıza neden oluyor. Hataları ortadan kaldırmak, geliştirilmenin takdir edilmeyen bir yoludur. Gerçek dünyada, baş aşağı çekmek yerine olumsuz tarafı keserek performansınızı artırmak genellikle daha kolaydır. Çıkarma toplamadan daha pratiktir. Bu iki nedenden dolayı geçerlidir. Birincisi, hataları ortadan kaldırmak genellikle en yüksek performansı elde etmekten daha kolaydır. Bir sürecin her adımını yazarak, genellikle tamamen azaltılabilen veya ortadan kaldırılabilen birkaç alanı tanımlayabilirsiniz. Web sitemde yaptığım en kolay iyileştirmeler, önemsiz her öğeyi ortadan kaldırmanın bir sonucuydu . İkincisi, çıkarma ile iyileştirme, yeni bir performans seviyesine ulaşmanızı gerektirmez. Bu yöntem, daha sık yapabileceğiniz şeyleri yapmakla ilgilidir. Bu, yeteneğinizin altında gerçekleştirme olasılığınızı azaltmakla ilgilidir.

Büyük kazançlar elde etmenin en iyi yollarından biri küçük kayıplardan kaçınmaktır.