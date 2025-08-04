12’nci Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Kibar Holding, 2030 sürdürülebilirlik hedeflerini belirledi. Yenilenebilir enerji tesisi yatırımlarına devam eden Kibar Topluluğu Şirketleri, kullandıkları ham maddenin yüzde 34,5’ini geri kazandı ve atıkların geri kazanım oranını yüzde 99,3’e yükseltti.

Büyüme stratejisinin merkezinde konumlandırdığı sürdürülebilirlik anlayışını tüm süreçlerine entegre eden Kibar Topluluğu, ekonomik, sosyal ve çevresel performansını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırladığı sürdürülebilirlik raporlarının 12’ncisini yayınladı.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, sürdürülebilirlik strateji kapsamında 2025 yılı hedeflerinin tamamına yakınına planladıkları zamandan önce ulaştıklarını ve hedeflerini daha ileri bir seviyeye taşıyarak 2030 yılı için de bu hedefleri güncellediklerini belirtti. Son üç yılda iklim değişikliği ile mücadele ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayan 100’e yakın yeni projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayarak "Yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir tedarik zinciri alanındaki çalışmalarımızla ekonomik büyümemizi sürdürürken paydaşlarımız için değer oluşturuyoruz" dedi.

2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi

Sürdürülebilir gelecek için yenilenebilir enerjiye yatırım yapmayı sürdüren Topluluk, Antalya’da 48 MW kurulu gücündeki Manavgat Hidroelektrik Santrali’nden sonra Karaman’da 10 MW’lık güneş enerjisi santralini portföyüne ekledi.

Topluluğun enerji yoğun şirketlerinden Assan Alüminyum, elektrik tüketimi kaynaklı Kapsam 2 emisyonlarını 2021 yılından itibaren nötrledi ve Karbon Saydamlık Projesi’ne (Carbon Disclosure Project), katıldı. Şirket, ‘CDP İklim Değişikliği Skoru’nu metal sektörü ortalamasının üzerinde gerçekleştirerek iki sene üst üste ‘B’ skoru elde etti.

Biyoçeşitliliği koruma projeleri

Raporda, biyoçeşitliliği koruma stratejisi çerçevesinde Assan Alüminyum’un Kocaeli Üniversitesi ile yaptığı iş birliği kapsamında nesli tükenmekte olan Mavi Yıldız’, ‘Kum Zambağı’ ve ’Riva Sığırkuyruğu’ bitkilerinin ardından ‘Kilyos Düğmesi’ bitkisinin çoğaltılmasının sağlandığı belirtildi.

Döngüsel ekonomiyle geleceğe

Kibar Topluluğu, üretim süreçlerini sürekli gözden geçirerek atıkların tekrar değerlendirilmesini sağlıyor. Rapora göre, kaynakların verimli kullanılmasına ve çevresel fayda sağlanmasına hizmet eden çalışmalar sayesinde 2024’te Kibar Topluluğu’nda kullanılan ham maddenin yüzde 34,5’i geri kazandırıldı, atıkların geri kazanım oranı da yüzde 99,3’e yükseldi. Geri dönüştürülen hammadde miktarı son beş yılda yüzde 26 oranında arttı. Diğer yandan Asım Kibar Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Atık Su Geri Kazanım Tesisi yatırımıyla, yılda 550 bin metreküp suyun geri kazanımı sağlandı.

Çevresel ve sosyal etkiyi güçlendiren projeler

Kibar Gönüllüleri platformu aracılığıyla altı yılı aşkın süredir eğitim ve çocuk odaklı projeler yürüten Kibar Topluluğu, bugüne kadar 650 gönüllünün katkısıyla dokuz bin 500 çocuğa ulaştı.

Tedarik zincirinden karar alma süreçlerine entegre sürdürülebilirlik

Kibar Holding Tedarikçi Sürdürülebilirlik Programı/K-STAR aracılığıyla yerli ve yabancı sekiz binin üzerinde tedarikçi ve müşteriden oluşan ekosistem, sürdürülebilirlikte iş ortağına dönüştürüldü. Kibar Holding, tedarikçilerle çalışmaya başlamadan önce Çerçeve Sözleşmesi imzalayarak kritik sürdürülebilirlik önceliklerinin tedarikçiler tarafından da benimsenmesi garanti altına alıyor. Bu kapsamda 2024’te 868 adet çevre sözleşmesi imzaladı.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine tam destek

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önüne geçmeyi sürdürülebilirlik öncelikleri arasında ele alan Kibar Topluluğu, ‘BİZ Eşitiz’ çatısı altında kadınların iş hayatına katılımını teşvik eden ve kadınları güçlendiren uygulamaları hayata geçirmeyi sürdürüyor. Rapora göre Kibar Holding’deki kadın çalışan sayısı 2024 yılında, referans yıl olan 2016’ya göre yüzde 91,8 oranında arttı. Kadın saha çalışanı sayısı 2,6 kat artarken, kadın ofis çalışanı sayısı ise yüzde 70,6 oranında yükseldi.

Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) imzacısı olan Kibar Holding, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik politikaları sonucunda kadın üst düzey yönetici oranını referans yıl olan 2016 yılına göre yüzde 32,4 oranında artırdı. Kibar Holding 2024’te, kurumlardaki ücret eşitsizliğini bağımsız şekilde değerlendiren İsviçreli EQUAL-SALARY Foundation’ın (Eşit Ücret Derneği) verdiği ‘Eşit Ücret Sertifikası’nı (EQUAL-SALARY Certification) aldı.

Sürdürülebilirlik bilgi yönetim sistemi

Bilgi kaynaklarının doğru yönetilmesi ve bilginin kurumsallaştırılması amacıyla uluslararası sürdürülebilirlik standartları kapsamındaki verilerin dijital ortamda toplandığı, analiz edildiği, sorgulandığı ve raporlandığı Kibar Holding Sürdürülebilirlik Bilgi Yönetim Sistemi kuruldu ve ilgili göstergeler, karar süreçlerine entegre edildi.

Raporda Kibar Topluluğu’nun, faaliyetlerinde ve karar alma mekanizmalarında ekonomik, sosyal ve çevresel unsurları dikkate alan, ‘Kibar Topluluğu 2030 Sürdürülebilirlik Stratejisi’ ışığında çalışmaların aynı kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.