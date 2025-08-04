Son günlerde Soma Termik Santrali’nde üretimin durdurulmasıyla gündeme gelen Konya Şeker, şimdi de Torku markasıyla bağlantılı yeni bir skandalla sarsıldı. Şirketin Konya’daki Panagro üretim tesisinde, hatalı planlama sonucu 100 tonun üzerinde süt tozuna bakteri bulaştığı iddia edildi. İnsan sağlığı açısından tehlike arz eden bu ürünlerin imha edileceği bildirildi. Skandalın temelinde ise liyakatsiz yönetici atamalarının olduğu öne sürüldü.

Zarar 30 milyon lirayı aştı

Tarımdan Haber Genel Yayın Yönetmeni Sadettin İnan'ın haberine göre; 100 tonun üzerindeki süt tozunun çöpe gitmesiyle birlikte kurumun zararı personel ve diğer giderler dikkate alındığında 30 milyon lirayı aşmış oldu. Skandalın perde arkasında ise dikkat çekici iddialar var. Panagro’da süt üretim prosesine bakteri bulaşmasına rağmen üretime devam edildiği, bu yüzden tüm üretimin bozulduğu ifade ediliyor. Üstelik bu süreçte tesiste, alanında uzman bir isim yerine bir elektrik mühendisinin “Süt Üretim Direktörü” olarak görev yapması dikkat çekti. Çiftçi kuruluşu olan bir şirkette liyakatsiz yönetimin yol açtığı bu büyük zarar, üretici ortakların ve bölge çiftçisinin emeğini de heba etti.

Skandalı paylaşan işçi kovuldu

Tesisin üretim sürecindeki usulsüzlükleri gündeme taşıyan 12 yıllık bir çalışan ise işten kovularak cezalandırıldı. Söz konusu personel, kurumun WhatsApp “Süt Grubu”nda bu durumu paylaştığı için “şirket bilgilerini sızdırmak” gerekçesiyle tazminatsız şekilde işten çıkarıldı. Yaşananları Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Konya Valiliği’ne ihbar ettiğini belirten personelin, kurumun milyonluk zararını önlemek yerine susturulmaya çalışılması dikkat çekti.