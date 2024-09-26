Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı projesi kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Büyükakın, "Bu projeyle tramvay şehir içi ulaşım entegre olacak, ulaşım kolaylaşacak, trafik yoğunluğu azalacak. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çalışmak adeta açık kalp ameliyatı gibi" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımı rahatlatmak ve Kocaeli Stadı’na erişimi kolaylaştırmak amacıyla Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Projesini hızla hayata geçiriyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan projede ray döşeme işlemleri başladı. Toplam 3,8 kilometre uzunluğundaki bu yeni tramvay hattı, bölgenin trafik yükünü hafifletecek ve toplu taşıma kullanımını yaygınlaştırarak şehir içi ulaşımı daha konforlu ve hızlı bir hale getirecek.

Projede, Binnur Sokak üzerinde ray döşeme ve kaynak işlemleri devam ediyor. Sultan Murat Caddesi’nde yağmur suyu kanalları inşa edilirken, 900 ton hat rayı fabrikada üretilip şantiyeye sevk edilmiş durumda. Tramvay hattını besleyecek olan iki trafo binasının inşaatı da tamamlanmak üzere. Ayrıca, Akarca Deresi üzerindeki eski köprünün yıkılarak yerine yapılan yeni köprü inşaatında fore kazıklar tamamlandı ve köprünün temel betonu dökülmeye başlandı. Bağımsızlık ve Fatma Seher Hanım Caddelerinde yağmur suyu, içme suyu, atık su, elektrik ve Telekom hatlarının yenilenmesine yönelik altyapı çalışmaları devam ediyor.

6 yeni istasyon

Yeni tramvay hattı, otogar depo alanından başlayarak Bağımsızlık Caddesi’nde son bulacak. 6 yeni istasyon ile şehir içi ulaşımı rahatlatacak. Bu istasyonlar Fener Sokak, Sakıp Sabancı Caddesi ve Yunus Emre Sokak gibi merkezi noktaları kapsayacak. Bölgedeki toplu taşıma ihtiyacını karşılayacak olan bu güzergah, hem stada ulaşımı kolaylaştıracak hem de Alikahya bölgesinin genel toplu taşıma imkanlarını genişletecek.

"Trafik yoğunluğu azalacak"

Projenin şehir için taşıdığı önemi vurgulayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplu taşımanın şehrin gelişimi için kritik olduğunu belirtti. Başkan Büyükakın, "Bahane değil iş üreterek şehrimizdeki raylı sistem ağını geliştirmeye devam ediyoruz. Bu projeyle tramvay şehir içi ulaşım entegre olacak, ulaşım kolaylaşacak, trafik yoğunluğu azalacak. Trafiğin yoğun olduğu bölgelerde çalışmak adeta açık kalp ameliyatı gibi" dedi.

Hedef 2024’te hizmete açılmak

"Birinci etabı 2024 yılı içerisinde hizmete açmayı planlıyoruz" diyen Başkan Büyükakın, tramvay hattının hem stada hem de Alikahya bölgesine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. 3,8 kilometrelik hattın maliyetinin 1,5 milyar liraya ulaşacağı da vurgulandı. Başkan Büyükakın ayrıca, hattın bölge halkı tarafından yoğun bir şekilde kullanılacağını kaydetti. Projenin tamamının ise 2025 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

"Bölge halkı için inanılmaz keyifli bir deneyim olacak"

Başkan Büyükakın, bu tramvay hattının sadece bir ulaşım projesi değil, şehre değer katacak bir yatırım olduğunun altını çizdi. "Şehirler toplu taşıma ile büyür ve gelişir" diyen Başkan Büyükakın, Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nın tamamlandığında bölgenin trafik yoğunluğunu hafifleteceğini ve çevreci, güvenli bir ulaşım imkanı sunacağını vurguladı. Büyükakın, "Tramvay hattı inşa edilirken inşaat süreci şehri yoruyor, ancak tamamlandığında şehir büyük bir kazanım elde ediyor. Hattımız faaliyete geçtiğinde bu hattı kullanmak, bölge halkı için inanılmaz keyifli bir deneyim olacak. Bahane değil iş üreterek şehrimizdeki raylı sistem ağını geliştirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.