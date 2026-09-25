Bursa MHP il teşkilatının gerçekleştirdiği ziyarette teşkilat çalışmaları, saha faaliyetleri ve Yenişehir'in gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyarette teşkilat içindeki birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı. MHP Yenişehir İlçe Başkanı Samet Noyin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İl Başkanı Özcanbaz, il yönetim kurulu üyeleri ve Başkan Vekili Şenol'a teşekkür etti.

MHP Yenişehir İlçe Başkanı Samet Noyin buluşmada 'Birlikte güçlü, omuz omuza, aynı ülkü ve dava şuuru ile liderimizin izinde, Üç Hilal'in gölgesinde yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.