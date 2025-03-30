Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Cumhuriyet Halk Partisi yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, suçlarını örtbas etmek için korsan bir adalet arayışına girişmiştir" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanlığının Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşmada konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Milliyetçi Hareket Partisi 56 yıllık siyasi hayatı boyunca, ülkemizin karşılaştığı tehditlere karşı refleksini her zaman hazır tutmuş, siyasi çizgisinin merkezine daima Türk milletinin ve Devletinin çıkarlarını koymuştur. Türkiye’nin içerisinden geçtiği her kritik dönemde, Milliyetçi-Ülkücü Hareket üzerine düşen sorumluluğun bilinciyle Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan saldırılar karşısında adeta kendini siper etmiştir. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin "Önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben" diyerek gösterdiği müstesna duruş; ülkemizdeki birçok krizin çözülmesini sağlamıştır. Yabancı başkentlerde Türkiye Cumhuriyeti’ni paramparça etmek için yapılan hesaplar Milliyetçi Hareket Partisi’nin kararlı duruşu ve Başkent Ankara perspektifiyle bozulmuştur. İşte bugün, bölgemizde ve ülkemizin içerisinde yaşananları göz önüne aldığımızda, MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin ne derece yerinde hamleler yaptığı ve kararlılıkla attığı adımların milletimizin varlığını hedef alan iç ve dış ihanet şebekesinin oyunlarını nasıl bozduğu çok daha net görülmüştür" dedi.

İstanbul Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşanan usulsüzlükler, diploma sahtekârlığı ve yolsuzlukların çarşaf çarşaf ortaya döküldüğünü ifade eden Ataman, "Savcılık soruşturmasına göre; CHP’li belediye başkanının başını çektiği bir suç şebekesinin İstanbul Büyükşehir Belediyesine ve CHP’li ilçe belediyelere çöreklendiği anlaşılmaktadır. Soruşturmaya konu olan vurgunun 560 milyar olduğu iddia edilmektedir. Bu rakamlara göre, CHP Cumhuriyet tarihimizin neredeyse en büyük yolsuzluk batağına saplanmış durumdadır. CHP’li Belediyelerin şaibeli para akışlarının bir ucu da terör örgütünün yurt dışındaki yöneticilerine çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

"CHP bir terör ve yolsuzluk sarmalındadır"

Büyükataman, sözlerine şöyle devam etti;

"Özgür Özel ve şürekâsı, hiç utanmadan sanki Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı aday adayı olduğu için tutuklanmış gibi bir algı operasyonuna girişmiş, komedi filmlerini aratmayan tek adaylı bir ön seçim tiyatrosu sahnelemiştir. Ekrem İmamoğlu, içine saplandığı yolsuzluk ve terör batağından dolayı tutuklanmıştır. Bu gelişmeler üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sorumsuzca yaptığı sokak çağrısı doğrudan ülkemizin iç barışını ve birliğini hedef almıştır. Cumhuriyet Halk Partisi yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali, suçlarını örtbas etmek için korsan bir adalet arayışına girişmiştir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hiç kimse yargılanamaz değildir. Türk Devleti algılara yenilmeyecek, hırsızın arsızlaşmasına müsaade etmeyecektir. Sokaklarda maskeli provokatörlerin kahraman Türk polisine yönelik gerçekleştirdiği baltalı ve asitli saldırıların birinci derece suçlusu, Ekrem İmamoğlu’na oturduğu koltuğun diyetini ödemek uğruna kontrolü kaybeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel’dır. CHP bir defa daha uzaktan kumandalı bir kaos planının piyonu olmaktadır ve başlattığı maksatlı bir boykotla yerli sermayemizi hedef almakta, ekonomimizi baltalamaya çalışmaktadır. Bununla da yetinmeyen Özgür Özel, milli çizgide yayın yapan medya kuruluşlarımıza saplantılı ve düşmanca bir tavırla saldırmaktadır. Aynı Özgür Özel Türkiye’yi utanmadan BBC’ye şikâyet etmektedir. BBC’ye verdiği röportajda İngiliz Başbakanından destek gelmediği için de ’kendimizi terkedilmiş hissettik’ diyerek, CHP’nin İngiliz Muhipler Cemiyetine dönüştüğünü gözler önüne sermiştir. CHP’nin Saraçhane tiyatrosunun hedefinde Türkiye Cumhuriyeti vardır. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu karanlık hesabın sonuna kadar karşısında olacağımız bilinmelidir. Türk milleti, istiklal ve istikbalini hedef alan bu girişimlere müsaade etmeyecek, Cumhur İttifakı bu dış bağlantılı terör ve yolsuzluk şebekesine sonuna kadar direnecektir."

CHP’nin bağımsız ve tarafsız Türk yargısının vereceği karara saygı duymaları, sokak dilinden vazgeçmesi gerektiğini belirten Büyükataman, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi, ’Türk devleti sokakta kurulmamıştır. Sokakta gelecek arayanların, sokaklara dökülmekten bahsedenlerin, siyaset ve demokrasi dışı özlemleri kabaranların bulacağı sadece ve sadece beladır, bedduadır ve pişmanlıktır.’ Cumhur İttifakı’nın sağlam duruşu, dünyayı ve bölgesini doğru okuyabilen bakış açısı sayesinde ülkemiz kronik hale gelen birçok sorunun üstesinden gelmiştir. Aziz milletimizin tahammül sınırlarını zorlayan, ülkemize maddi kayıplarının yanında bedeli hiçbir şeyle kıyaslanamayacak manevi kayıplar yaşatan terör sorununun da artık son bulması, bu ülkeyi seven, büyük Türk milleti etrafında kenetlenen her vatandaşımızın samimi beklentisidir. Terörsüz Türkiye hedefimiz tam olarak bu beklentinin karşılığıdır" dedi.

Cumhur İttifakı’nın uyumlu hamleleri ve kararlı mücadelesi sonucunda terör örgütünün Türk Devletine teslim olmak dışında bir çaresi kalmadığını da ifade eden Büyükataman, "27 Şubat’ta İmralı’dan yapılan açıklamada terör örgütü PKK’nın ön şartsız bir şekilde feshedilmesi istenmiştir. Türk ve Türkiye Yüzyılı’nda terör sorunu ülkemizin gündeminden çıkıncaya kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin sarsılmaz bir irade ve samimiyetle ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye Hedefimiz, terörün sonunun geldiğinin habercisidir. Türk ve Türkiye Yüzyılında terör örgütlerine bir yaşam alanı yoktur. Terörsüz Türkiye Hedefimiz milletimiz tarafından sahiplenilmiş, milli vicdanlarda karşılığını bulmuştur. Ayrışmadan Uzlaşmak, Yönetimde Kaynaşmak ve İstikbalin Yol Haritasını Birlikte Çizmek İçin gün bugündür. Türkiye Cumhuriyeti terörün kökünü kazıyıp Yeni Yüzyılı; barışın, huzurun, güvenliğin, kalkınmanın ve refahın yüzyılı yapmaya kararlıdır" şeklinde konuştu.