Olay saat 16.00 sıralarında Ertuğrulgazi mahallesi Özvatan sokakta bulunan 3 katlı binanın 2. Katında meydana geldi. 3 yaşındaki Nisa G., anne Hazine G.'nin mutfakta yemek hazırladığı sırada mutfaktaki balkona çıkarak oyun oynamaya başladı. Çocuk oyun oynarken tırmandığı balkonun duvarından düşerek ağır yaralandı. Yaralı babası Hamdullah G. Tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması olduğu öğrenilen çocuk, Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.