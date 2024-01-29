Büyükçekmece Belediyesi Otizm Spor Eğitim Merkezi’nde Otizm Destek Sınıfı’na kayıtlar başladı.

Büyükçekmece Atatürk Spor Kompleksi’nde 3-6 yaş arası otizmli çocuklara ücretsiz eğitim verilecek. Büyükçekmece Belediyesi spor eğitiminde otizmli öğrenciler için Otizm Destek Sınıfı açıyor. Lokomotor Beceri Eğitimleri, Manipülatif Beceri Eğitimleri, Denge Beceri Eğitimleri, Psikomotor Beceri Eğitimleri, Koordinasyon Beceri Eğitimlerinin verileceği sınıfta 3-6 yaş arası otizmli çocuklar spor programlarıyla desteklenerek, zihinsel ve bedensel yönden gelişmelerine katkı sağlanacak. Büyükçekmece Belediyesi Otizm Spor Eğitim Merkezi’ne kayıt için telefon numarası 0212 882 3534 Dahili: (6416) Başvuru ve kayıt işlemleri Atatürk Spor Kompleksi’nde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yüz yüze gerçekleştirilecek.