Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Arnavutköy’de 21 okulun yapımı tamamlanmak üzere. Bitmek üzere olanlar ve yeni yatırıma alınanlarla birlikte 2 yıl içinde 21 okul tamamlanmış olacak. İhtiyaç oldukça yeni yatırımlar yapmaya da hazırız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hadımköy’de bulunan İbrahim Özaydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Bakan Tekin’e Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve okul müdürü Saadet Bektaş eşlik etti. Okulu gezen Bakan Tekin, öğrencilerin geliştirdiği ve hazırladığı projeleri inceledi. Bakan Tekin ardından öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi.

Bakan Yusuf Tekin, cuma günleri İstanbul’da okul açılışları ve eğitim programlarına katılmaya özen gösterdiğini belirterek, "Bugün de bu kapsamda Arnavutköy Belediye Başkanımızın daveti üzerine Arnavutköy’deyim" dedi.

Eğitim yatırımlarına dikkat çeken Tekin, "Bizim milli eğitim olarak yaşadığımız en büyük sıkıntılardan biri okul inşaatlarında hem arazi temini hem de imarla ilgili düzenlemeler. Yerel yönetimler okul yapılacak imarlı arsa üretemezse, biz inşaat yapamıyoruz. Belediyeler bize okul yapacağımız alan ürettikçe biz belediyelerimizin, o belediyelerde yaşayan halkımızın, çocuklarımızın okul ihtiyaçlarını gidereceğiz" dedi.

"Eğitim, siyasi perspektifin ötesinde ele alınması gereken bir konu"

Yerel yönetimlerin desteğine dikkat çeken Tekin, "Bize destek olan belediye başkanları var, olmayan ama bunun reklamını yapan belediye başkanları da var. Ancak biz, gerçekten katkı veren belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Eğitim, siyasi perspektifin ötesinde ele alınması gereken bir konudur. Şu anda Arnavutköy’de 21 okulun yapımı tamamlanmak üzere. Bitmek üzere olanlar ve yeni yatırıma alınanlarla birlikte tahminimce 2 yıl içinde 21 okul tamamlanmış olacak. İhtiyaç oldukça yeni yatırımlar yapmaya da hazırız" ifadelerini kullandı.