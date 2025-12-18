Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesi, Belediye Başkanı Ahmet Elbi öncülüğünde gerçekleştirilen projelerle hızla büyümeye devam ediyor.

Biga ilçesine bağlı Karabiga Beldesi gerçekleştirlen projelerle büyümeye devam ediyor. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, seçim zamanı verdiği sözleri bir bir yerine getirmek için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başkan Ahmet Elbi, beldede alt yapı çalışmalarınının tamamının bittiğini belirterek üst yapı çalışmalarının ise yüzde 70 oranında tamamlandığını aktardı. Başkan Elbi, beldeye 4 yıldır doğalgaz kullanımının sağlandığını ve vatandaşlardan olumlu geri dönüşler geldiğini ifade etti. Beldenin gelişimi için düzenlenen projelerden bahseden Başkan Ahmet Elbi, aile sağlık merkezi için yenilenme projesine olur aldıklarını ve farklı spor dallarının çalışılması için imkan sağlayan 250 kişilik kapalı spor salonunun ise temellerinin atılmaya başlandığını söyledi.

Seçim zamanı söz verilen projelerin bir bir yerine getirilmeye devam edildiğini söyleyen Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Karabiga’mızda seçim zamanı söz verdiğimiz gibi projelerimizi bir bir yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Son aldığımız proje müjdesi de Sayın Çanakkale Milletvekilimiz Ayhan Gider’in desteğiyle, Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle atıl durumda, çok eski olan, yapısal olarak çok eski olan aile sağlık merkezimizi yenileme projemiz vardı. Geçtiğimiz hafta onaylandı. O da 3 hekimli bir aile sağlık merkezi olacak. Karabiga’mızda geçen yıl kazandırdığımız 112 istasyonumuz vardı. Onu da bünyesine katarak mevcut yerindeki eski bina kaldırılıp yerine inşallah yeni yılda ihalesi yapılarak en kısa zamanda da tekrar vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Böyle bir projeyi Karabiga’mızda kazandırmış olduk. Çok da önemli olan bir proje. Aynı zamanda köylerimize de hizmet veren bir proje onu da kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Belde için planlanan kaplı spor salonunun temelinin atıldığının müjdesini veren Karabiga Belediye Başkanı Elbi, "Yine seçim zamanı söz vermiştik bir kapalı spor salonu Karabiga’mıza, beldemize kazandıralım. Hem Karabiga’da spor yapan, futbol oynayan, güreş, aynı zamanda tekvando, değişik spor dallarında hizmet verebilecek çok amaçlı kapalı spor salonunun onayını aldık, ihalesi yapıldı, temel atma aşamasında şu anda. Onun da 240 günlük bir bitirme süreci var. 42 milyonluk bir projeyi Karabiga’mıza kazandırmış olduk. Hem Karabiga’mızdaki gençlerimize hem de köylerimizdeki gençlerimize, çocuklarımıza hizmet edecek. Onları kötü alışkanlıklardan çekecek güzel bir proje. Belediye olarak da biz bunun içinde olduğumuz için son derece mutluyuz. Çocuklarımızı sporu yönlendiriyoruz. Futbol altyapısıyla, güreş takımıyla, basket, voleybol, aynı zamanda tekvando yapabilecek şekilde 250 kişilik kapasiteli güzel bir tesisimizi inşallah bu önümüzdeki yaz Karabiga’mızda faaliyete geçirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Belde de devam eden çalışmaları değerlendiren Başkan Ahmet Elbi, şu ifadeleri kullandı: "Altyapımızı daha evvel konuşmuştuk. Onları bitirdik. Doğalgazıyla, kanalizasyonuyla, temiz su hatlarıyla tamamen sıfırdan yenilenmiş oldu. Üst yapımızda da yüzde 70’i geçtik. Eski yerleşim yerlerimizden başlayarak, yazlık bölgemize doğru hızla yeni su hatlarını bağlayarak devam ediyoruz. Karabiga’mızda inşallah bu yıl dördüncü yıl olacak doğalgazı kazandırdık. Vatandaşımız son derece mutlu. Hem konforu arttı, hem havamız temizlendi hem de ekonomik olarak da vatandaşlarımıza çok büyük faydası olan bir projeydi. Emeğe geçen başta Sayın Bakan Yardımcımız Bülent Turan’a aynı zamanda Jülde İskenderoğlu’na, Ayhan Gider’e sonsuz teşekkürlerimizi ediyoruz. Hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza, ilgili bakanlıklarımıza bu konuda bize destek verdikleri için teşekkür ediyoruz."