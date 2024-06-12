Büyükçekmece TEM otoyolunda kontrolden çıkan kamyon karşı şeride geçerek çalışma yapan karayolları aracına çarptı. Araçta sıkışan karayolları şoförünü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre olay TEM otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde yaşandı. İstanbul istikametine seyreden 41 LL 866 plakalı kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere ardından da karşı şeride geçerek çalışma yapan karayolları aracına çarptı. Kazada karayolları aracının şoförü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması devam ediyor.