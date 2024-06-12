Bilecik’te seyir halindeki bir otomobil yaya geçidinde yayaya yol vermek durunca arkasında araç duramayarak kazaya sebep oldu, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Atatürk Bulvarı’ndan Teyfikbey Caddesine seyir halindeki 11 AJ 161 plakalı otomobil sürücü Güner İ. Eski Otogar Kavşağı’nda geldiğinde yaya geçidinde yayalara yol vermek durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halindeki 26 EL 921 plakalı otomobil sürücü Halit Ü. duramayarak araca arkadan çarptı. Yaşanan trafik kazasında 26 EL 921 plakalı otomobil içinde yolcu olarak bulunan Emine Ü. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.