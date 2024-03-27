Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 46 yıllık 8 katlı binanın yıkım çalışması gerçekleştirilirken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, binanın deniz kumu ile yapıldığına dikkati çekti.

Uzmanlar tarafından yakın zamanda olması beklenen büyük İstanbul depremi öncesinde Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında bugün Fatih Mahallesi’nde bulunan 1978 yılında yapılan 8 katlı binanın yıkımı gerçekleştirildi. Çalışmaları Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de yerinde inceledi. Yıkım çalışması sırasında iş makinesinin vurmasıyla binanın büyük bölümü kendiliğinden yıkıldı.

"Bu yıkım buradaki insanların canını malını kurtarmıştır”

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Akgün, “Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi beşik gibi sallanıyor. Bugün Büyükçekmece’nin bilinen en yüksek 2 binasını yıkıyoruz. Toplam 3 blok 43 konutu ve altındaki iş yerlerini yıkıyoruz. Böylece Fatih Mahallesi’nde olası büyük depremde çok zarar görecek konut stokunun yüzde 70’ini yenilemiş oluyoruz. Yani 51 binden fazla konutu yeniledik. Geriye kalan yüzde 30’luk bölüm bu büyük bir başarıdır. Sadece konut yıkıp bina yenilemiyoruz şehrin tamamını yeniliyoruz. Şehrin otopark sorununu çözüyoruz, şehrin siluet sorununu, estetik sorununu ve peyzaj sorununu çözüyoruz. Bittiği zaman Büyükçekmece’deki kentsel dönüşüm, Büyükçekmece’deki otopark sorunu da ortadan kalkmış olacaktır. 1978 yılında benimde şahit olduğum hemen karşıdan denizin kenarından alınan kum ile kullanılması mümkün olmayan kümle yapılmış binalardır. Ayakta nasıl durduğunu ben de hayretler içinde takip ettim gördüm. Bu yıkım buradaki insanların canını malını kurtarmıştır” dedi.