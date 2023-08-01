Kuveyt'te ikamet eden 66 yaşındaki Sierra Leone Büyükelçisi Haja Ishata Thomas, uzun süredir yaşadığı diz ağrıları sebebiyle işini kaybetme noktasına gelmişti. Ancak Türkiye'nin Bursa şehrinde yaptığı başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Büyükelçi Haja Ishata Thomas, ağrılarından kurtulmak ve işini korumak için Avrupa ve Kuveyt'te uygun teknolojiyi araştırmış, ancak aradığı tedaviyi Türkiye'de bulmuştu. Türkiye'de yapılan üst düzey teknolojiyle robotik diz protezi ameliyatını tercih eden Büyükelçi, Türk doktorların başarı ve güler yüzlü hizmetlerinden oldukça memnun kalmıştı.

Hasta yakınlarından aldığı destekle Türkiye'ye gelen Büyükelçi, Bursa'da Robotik Ortopedi Cerrahi Derneği (ROCD) Başkanı Op. Dr. Kayhan Turan tarafından başarılı bir operasyon geçirmişti. Ameliyat sonrası yaşadığı ağrılar azalmış ve fiziksel aktivitelerini geri kazanmıştı.

Op. Dr. Kayhan Turan, Bursa'da dünyanın önde gelen robotik cerrahi gelişmelerini takip ettiklerini ve hastaların hızlı bir şekilde iyileşmelerini sağladıklarını belirtti. Türkiye'nin ortopedi alanında 25 yıldır tercih edilen bir merkez olduğunu ifade eden Dr. Turan, hastaların dünya genelinden Türkiye'ye geldiğini ve en ileri tedavi yöntemlerini sunduklarını dile getirdi.

Sierra Leone Büyükelçisi Haja Ishata Thomas, başarılı ameliyat ve Türk doktorlarının ilgi dolu hizmetleri sayesinde ağrılarından kurtulduğu için mutlu olduğunu belirtti. Türkiye'nin ortopedi alanında uzmanlaşmış bir sağlık merkezi olarak dünya genelinde tanınmasının gururunu yaşadıklarını vurguladı.

Bursa'daki bu özel başarı, Türkiye'nin sağlık alanında dünya çapında tercih edilen bir ülke olma yolunda ilerlediğini göstermektedir.