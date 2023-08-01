Hatay'daki bir köy okulunda meydana gelen dehşet verici olayda öğretmen Murat Sağıroğlu'nun 10 öğrencisini istismar ettiği ortaya çıktı. Olayla ilgili dosyada yer alan bilgilere göre, öğretmen Sağıroğlu bir etüt gününde H.Y. adlı öğrencisinden, okulun bilgisayar odasına çay getirmesini istedi. Ancak burada Sağıroğlu, genç öğrenciyi cinsel istismara uğrattı. Sağıroğlu, 11 yaşındaki bu öğrencisine karşı cinsel saldırılarını tehditlerle sürdürdü ve çocuğun çıplak fotoğraflarını ve videolarını çekti.

Bu korkunç olaylar çocuğun ailesi tarafından fark edilince, Sağıroğlu genç kızı diğer öğretmen arkadaşlarına da 'pazarladı.' Sağıroğlu, öğrencisini sürekli alıkoymaya çalışırken nişanlısının dikkatini çekti ve olay ortaya çıktı. H.Y. yaşadıklarını anlatmaya başladı ve istismara uğrayan diğer öğrencilerin de ifadeleri ortaya çıktı.

Polis tarafından yapılan baskın sırasında Sağıroğlu'nun bir bilgisayar hafıza kartını attığı tesadüfen bulundu ve karttaki görüntülerle birlikte diğer öğrencilerin de istismara uğradığı tespit edildi.

Ancak yargılama sürecinde, öğretmen Sağıroğlu tahliye edildi ve o tarihten beri kayıp durumda. Mahkeme, Sağıroğlu'na 158 yıla yakın hapis cezası verdi. Dosya istinaf mahkemesine gönderildi.