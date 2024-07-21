Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı’nın en işlek caddelerinden biri olan Ada Caddesi’ni sil baştan yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Akyazı Ada Caddesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti Akyazı İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile birlikte bölgede bulunan Alemdar, çalışmalara dair detaylı bilgiler aldı. Ada Caddesi’nin Akyazı’ya yakışır, estetik görünümü olan cadde olacağını dile getiren Alemdar, Akyazılı hemşehrilerinden gelen asfalt teşekkürlerini de kabul etti. Çalışmaları takip ettikten sonra açıklamalarda bulunan Alemdar, “İlçemizi ziyaretimizde caddenin yenileneceğinin sözünü vermiştik, hamdolsun bugün çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Akyazı’nın en önemli arterlerinden olan caddeyi yeni yüzüne kavuşturuyoruz. İlçe belediye başkanımız, ilçe başkanımız ve teşkilatlarımızla birlikte milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması için ne söz verdiysek onları bir bir yerine getiriyoruz. Derdimiz milletimize, bize dua eden insanlarımıza karşı mahcup olmamak. Bunun için yağmur çamur demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.