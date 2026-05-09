Türkiye’nin dört bir yanından yüzlerce okul ve binlerce öğrencinin katıldığı organizasyonda, Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı öğrencilerinden oluşan Robot Takımı, geliştirdikleri ‘SONIC2’ isimli robot ile Hızlı Çizgi İzleyen Robot kategorisinde Türkiye 4’üncüsü oldu. 730 robotun yarıştığı zorlu kategoride elde edilen bu derece; öğrenciler teknik bilgisi, yazılım becerisi, mühendislik bakış açısı, azmi ve disiplinli çalışmasının önemli bir göstergesi oldu. Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Ramazan Belyurt koordinatörlüğünde hazırlanan takım, Antalya’da Bursa’yı başarıyla temsil ederek hem okulun hem de şehrin gururu oldu.

Ömer Yılmaz: ‘Bu başarı, üretim odaklı mesleki eğitimin güçlü bir sonucudur’

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Yılmaz, başarıya ilişkin yaptığı değerlendirmede; "Öğrencilerimizin geliştirdiği SONIC2 isimli robotun, 730 robot arasından Türkiye 4’üncüsü olması bizler için büyük bir gururdur. Bu başarıda emeği geçen öğrencilerimizi, Bilişim Teknolojileri Alan Şefimiz Ramazan Belyurt’u, öğretmenlerimizi ve destek veren ailelerimizi gönülden tebrik ediyorum. Üreten gençlik, güçlü Türkiye’nin temelidir" ifadelerini kullandı.