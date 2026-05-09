Programa; Düzce Üniversitesi Rektörü ve Düzce Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara ile Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri, jüri üyeleri, mentörler ve öğrenciler katıldı.

"Girişimcilik maratonu marka haline geldi"

Düzce Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Resul Kara, Girişimcilik Maratonu’nun marka haline gelen bir etkinlik olduğunu dile getirerek, "Bugüne kadar 8 bin 500’den fazla girişimcinin başvurduğu, 5 bin 500’den fazla girişimcinin katıldığı, yüzlerce iş fikrinin yeşerdiği Girişimcilik Maratonu, girişimcilere hayallerini gerçekleştirmeleri için eşsiz fırsatlar sunmaktadır. Girişimcilerimizin yenilikçi fikirleri, deneyimli mentörlerimizin destekleriyle geliştirilerek ticarileşme yolunda ilk adımlarını atacaklar. Gençlerimizin parlak fikirlerini çok önemsiyor ve bu fikirleri hayata geçirmek için yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Ülkemizin 50 farklı ilinden, 84 farklı üniversitesinden toplam 487 başvuru

Girişimcilik Maratonu 2026’ya 301 iş fikri başvurusu, 186 takımlara katılmak isteyen bireysel başvuru olmak üzere toplam 487 başvurunun yapıldığını ifade eden Kara, girişimcilerin ülkemizin 50 farklı ilinden, 84 farklı üniversitesinden geldiğini belirterek Rektör Nedim Sözbir başta olmak üzere etkinliğe katkı sunan sponsorlara, paydaşlara ve jüri üyelerine teşekkür etti.

Girişimcilere değer katıyor

Rektör Nedim Sözbir, üniversitelerle birlikte bilim üreten teknoparkların, bilimin teknolojiye ve toplumsal katkıya dönüştürülmesi noktasında önemli rolleri olduğunu vurguladı. Teknoparkların girişimcilere destek olma anlamında da önemli faydaları olduğunu belirten Sözbir, Düzce Teknopark’ın 2016 yılından bugüne düzenlediği Girişimcilik Maratonu iş fikri yarışmasıyla girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürerek onlara değer kattığının altını çizdi. Girişimcilikte hayalin fikre, fikrin projeye dönüştüğünü sözlerine ekleyen Sözbir, teknoparkların bu projeleri, kuluçka merkezlerinde eğitimler sonrasında yatırımcılarla buluşturarak ticarileşmesine yönelik büyük destek sunduklarına dikkat çekti. Düzce Teknopark’ı girişimcilik alanında başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Sözbir, girişimci adaylarına başarılar dileyerek sözlerini sonlandırdı.

15 Takım belirlendi

Açılış konuşmaları ve Kapsül Kuluçka Merkezi Koordinatörü Selçuk Cantürk tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme oturumunun ardından fikir sunumlarına geçildi. Sunumların sonrasında jüri değerlendirmesi sonucunda 15 takım belirlendi. Alanında uzman eğitmenlerce verilecek eğitimler ve mentörlerin rehberliğiyle fikirlerini bir iş modeline çevirecek olan takımlar, ptototip çalışmaları ve sonrasında gerçekleştirecekleri sunumlar ile ödülleri kazanma fırsatı yakalayacak.

Girişimcilik Maratonu, geleceğin girişimcilerine fikirden şirkete uzanan bir başarı hikayesi yazma olanağı sunmaya devam ediyor.