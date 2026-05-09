MTÜ Yeşilyurt Yerleşkesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Malatya Vali Yardımcısı Sedat Özdemir, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, rektör yardımcıları ve üniversite üst yönetimi, Malatya Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Karayolları 8. Bölge Müdürü Suat Cüre, Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz, Malatya Şeker Fabrikası Müdürü Abdullah Çakmakçı, Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kurum temsilcileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

"Üniversitemizi dijital çağın gereklerine uygun bir vizyonla geliştirmek istiyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, üniversitenin genç, dinamik ve gelişime açık bir yükseköğretim kurumu olduğunu belirterek, MTÜ’nün 6 fakülte, 9 meslek yüksekokulu, 8 yerleşke ve yaklaşık 13 bin öğrencisiyle eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti. Üniversitenin gelişim vizyonunu dijital çağın gerekleri doğrultusunda şekillendirmeyi hedeflediklerini belirten Rektör Bentli, özellikle sağlıkta yapay zeka ve tarımda yapay zekâ alanlarını öncelediklerini söyledi. Bentli, bu vizyonun, üniversiteye adını veren 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın yenilikçi ve ufuk açıcı anlayışıyla da örtüştüğünü vurguladı

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin akademik başarı grafiğine de değinen Rektör Bentli, üniversitenin Türkiye’deki üniversite sıralamalarında son yıllarda önemli bir yükseliş kaydettiğini belirterek, akademisyenlerin yürüttüğü bilimsel çalışmalarla bu başarının daha da ileri taşınacağına inandığını ifade etti. UFEST kapsamında düzenlenen programı çok kıymetli bulduklarını dile getiren Rektör Bentli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yüksek teknolojili hizmetlerinin gençlerle buluşmasının önemine dikkat çekti. Günümüzde gençlerin bilgiye daha çok dijital mecralar ve sosyal medya aracılığıyla ulaştığını belirten Bentli, bu tür etkinliklerin gençlerin vizyon kazanmasına önemli katkı sunduğunu söyledi.

"Bugünün asıl protokolü gençlerdir"

aştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, konuşmasına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun selamlarını ileterek başladı. UFEST’in Bakanlık öncülüğünde 51 üniversitede gerçekleştirilen kapsamlı bir gençlik buluşması olduğunu belirten Boyraz, festival kapsamında Bakanlığın ilgili birimlerinin öğrencilerle bir araya gelerek kariyer, tecrübe ve deneyim paylaşımı yaptığını ifade etti. Programda gençlere özel olarak seslenen Boyraz, salondaki öğrencileri "bugünün asıl protokolü" olarak nitelendirdi. Konuşmasını klasik bir konferanstan ziyade karşılıklı ve etkileşimli bir söyleşi şeklinde yapmak istediğini belirten Boyraz, öğrencilerin merak ettikleri konularda soru sormalarının, eleştiri ve görüşlerini açıkça ifade etmelerinin önemli olduğunu söyledi.

Boyraz, Malatya Turgut Özal Üniversitesinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirerek, üniversitenin adını taşıdığı 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal’ın Türkiye’nin kalkınma ve dönüşüm sürecinde önemli bir vizyon ortaya koyduğunu vurguladı.

Türkiye’nin stratejik konumu ve ulaştırma koridorları anlatıldı

Konuşmasında Türkiye’nin jeopolitik ve stratejik önemine geniş yer veren Bakan Yardımcısı Boyraz, Türkiye’nin dört saatlik uçuş mesafesiyle çok geniş bir coğrafyaya erişim imkânı sunduğunu belirtti. Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasında kritik bir geçiş güzergâhı olduğunu ifade eden Boyraz, ulaştırma koridorlarının ülkenin ekonomik ve lojistik gücü açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Boyraz, özellikle Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Zengezur Koridoru gibi projelere dikkat çekerek, Türkiye’nin küresel ticaret yolları üzerindeki konumunun her geçen gün daha stratejik hale geldiğini kaydetti. Kalkınma Yolu Projesi’nin Basra Körfezi’nden Türkiye’ye uzanacak önemli bir hat olduğunu belirten Boyraz, bu güzergâhta otoyollar, demiryolları, enerji ve iletişim altyapılarıyla büyük ölçekli yatırımların planlandığını ifade etti.

Zengezur Koridoru’nun ise Türk dünyasıyla bağlantı açısından önemli bir proje olduğunu dile getiren Boyraz, Türkiye’nin yalnızca bulunduğu coğrafyanın avantajını kullanan değil, aynı zamanda bu coğrafyayı ulaştırma yatırımlarıyla daha değerli hale getiren bir ülke konumunda olduğunu söyledi.

Karayolu yatırımları ve büyük projeler değerlendirildi

Konuşmasında karayolu yatırımlarına da değinen Boyraz, Türkiye’nin son 20 yılda ulaşım altyapısında önemli bir dönüşüm yaşadığını ifade etti. Otoyollar, köprüler, tüneller ve akıllı ulaşım sistemleriyle Türkiye’nin ulaşım ağının güçlendirildiğini belirten Boyraz, yapılan yatırımların trafik güvenliği ve ulaşım konforu açısından önemli sonuçlar doğurduğunu dile getirdi. Boyraz, Osmangazi Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Avrasya Tüneli, İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Ankara-Niğde Otoyolu, Malkara-Çanakkale Otoyolu ve Zigana Tüneli gibi projelerin Türkiye’nin ulaştırma altyapısında dönüm noktası niteliği taşıdığını söyledi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün yalnızca bugünün ihtiyacına göre değil, geleceğin ulaşım vizyonu dikkate alınarak planlandığını belirten Boyraz, köprünün raylı sistem geçişine de imkân sağlayacak şekilde tasarlanmasının bu vizyonun önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Boyraz, Malatya’nın da demiryolu ve hızlı tren vizyonu açısından önemli bir aks üzerinde yer aldığını belirterek, Malatya’nın kamu yatırımlarından önemli pay alan iller arasında bulunduğunu söyledi. Hızlı tren ve demiryolu projelerinin tamamlanmasıyla Malatya’nın ulaşım ağındaki konumunun daha da güçleneceğini ifade etti.

Program kapsamında öğrenciler için özel bir çekiliş de gerçekleştirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz tarafından yapılan çekilişle 4 öğrenci Doğu Ekspresi bileti kazanma hakkı elde etti. Çekiliş, öğrenciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Türkiye’nin en kapsamlı ulaşım ve altyapı festivalleri arasında yer alan UFEST, Malatya Turgut Özal Üniversitesinin ev sahipliğinde öğrencileri ulaşım, iletişim, haberleşme ve uzay teknolojilerinin geleceğiyle buluşturdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen festival kapsamında kurulan bilgilendirici stantlar, havacılık ve demir yolu simülatörleri, dijital oyun alanları ve interaktif teknoloji deneyimleri, gençlere hem öğretici hem de keyifli anlar yaşattı.

Program, Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın sunumu, öğrencilerle gerçekleştirdiği etkileşimli söyleşi, Doğu Ekspresi bileti çekilişi ve günün anısına yapılan takdimlerin ardından sona erdi.