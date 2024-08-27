Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve belediye bürokratları, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette, iki komşu şehrin ortak sorunları ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri değerlendirildi. Görüşme sırasında, karşılıklı iş birliği ve ortak projelerin geliştirilmesi konuları ele alındı. Ziyaretin sonunda Mehmet Yıldız, İmamoğlu’na Hacivat ve Karagöz tablosu hediye etti.

Heyet, ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve daire başkanlarıyla bir “Deneyim Paylaşım Toplantısı” gerçekleştirdi. Toplantıda, her iki şehrin vatandaşlarına daha iyi hizmet sunabilmek için bilgi ve deneyim paylaşıldı. Daha sonra Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile bir araya gelen Yıldız ve beraberindekiler, belediyeler arası iş birliğini güçlendirmek adına yapılabilecek çalışmaları tartıştı.

Ziyaret sonrasında Yıldız, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ekibiyle verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İki şehir arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın refahını artıracak projeler üretmek önceliğimizdir” dedi.